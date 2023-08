Caraíbas e Marrocos desviam turismo do Algarve

Há, neste momento, vários destinos que competem com o Algarve: além do Sul de Espanha, também as Caraíbas, as zonas de praia marroquinas Saïdia e Al Hoceima, Tunísia e Cabo Verde

A ocupação hoteleira na região "não deverá ser muito diferente” dos 93% registados em Agosto do ano passado, de acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pelo Turismo do Algarve: “Estamos a falar de taxas de ocupação tão elevadas que é muito difícil crescer muito mais durante a época alta do Verão, período em que queremos ter o destino a crescer mais em valor do que em procura.”