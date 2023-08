Marcelo deixa progressão dos professores em banho-maria

Dois advérbios de modo pareciam ter aproximado as posições do Governo e do Presidente da República - que vivem, talvez, o momento político mais tenso destes sete anos de coabitação - no que diz respeito à fórmula de cálculo para a progressão dos professores na carreira. Ao comentar o novo decreto após o veto presidencial à primeira versão, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a palavra “designadamente” na nova redacção seria “provavelmente” suficiente para conceder a promulgação. Mas duas semanas não foram suficientes.

Marcelo parece, aliás, não ter pressa na decisão sobre este assunto que afecta milhares de professores – cerca de 13 mil, segundo um estudo interno da Associação Nacional de Directores Escolares (ANDE), mesmo assim muito menos do que os 60 mil apontados pela tutela. Ainda na quinta-feira, ao falar das leis que tem para promulgação, o Presidente omitiu qualquer referência a este diploma, mostrando dar prioridade ao pacote Mais Habitação, que recebeu do Parlamento.

Foi há 15 dias que o Conselho de Ministros aprovou a reformulação do decreto sobre a aceleração da progressão da carreira dos educadores de infância e professores do ensino básico e secundário que o Presidente da República vetara, considerando que seria determinante "assegurar a ideia" de que não se encerrava definitivamente o processo de recuperação do tempo em que as carreiras docentes estiveram congeladas.

Na nova redacção, aprovada em Conselho de Ministros a 27 de Julho, o Governo entreabre a porta para que, no futuro, essa recuperação possa acontecer, ao estabelecer que a solução “não prejudica que, em diferentes conjunturas, designadamente em próximas legislaturas, possam ser adoptadas outras soluções, sem prejuízo naturalmente dos direitos ora adquiridos pelos educadores de infância e professores”. Ou seja, apesar de já ter sido contado um terço do tempo congelado, isso não invalida que, no futuro, o restante possa vir a ser contabilizado também.

“A palavra ‘designadamente’ é fundamental porque quer dizer que, entre outros [cenários se admite alguma recuperação do tempo congelado], em futuras legislaturas ou até nesta”, defendeu Marcelo, dois dias depois, em Vila Viçosa. “É o máximo de porta aberta que o Governo entende que pode dar, em termos de não se dizer que não recua muito na sua posição de princípio. Mas é o mínimo que eu entendo... Estreitinho, mas aberto. Provavelmente vai ser suficiente para promulgar”, afirmou então.

No dia da aprovação da nova versão, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmara que o novo texto foi feito em “interacção directa e diálogo” entre o primeiro-ministro e o Presidente da República e acrescentou que o Governo esperava uma resposta até ao final daquela semana. Vieira da Silva admitia, porém, que a solução não está em “total alinhamento” com o que pedia o chefe de Estado.

Marcelo queria, por exemplo, um “maior alargamento da resposta” aos professores sobre o descongelamento das carreiras, lembrando que há uma diferença entre a solução encontrada para as regiões autónomas (onde se faz a recuperação faseada da totalidade do tempo de serviço congelado) e a proposta para os professores que prestam serviço no continente. E tal ficou sem resposta do Governo.

Aliás, António Costa há muito que fechou as portas a uma recuperação total do tempo de serviço dos professores. Em entrevista à TVI em meados de Fevereiro, o primeiro-ministro garantiu que os professores nunca terão a devolução de todo o tempo de serviço congelado porque o país não aguenta uma despesa anual permanente de mais 1300 milhões de euros.

Agora, apesar da expectativa do Governo de ver rapidamente promulgada a nova versão do decreto dos professores, Costa desdramatiza a espera. “Todos nós merecemos boas férias e o Presidente da República é um homem particularmente activo, merece descansar. Não há pressa nenhuma, tem tempo para apreciar os diplomas”, disse esta sexta-feira aos jornalistas.

O Presidente tem 40 dias para se pronunciar sobre diplomas do Governo, o que atira o prazo de decisão para 10 de Setembro.