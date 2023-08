Disney+ sobe preço em Portugal e o que vê Rita Pereira

Olá.

Os portugueses constatam regularmente que os preços do que consomem subiram. Esta semana, na prateleira do streaming, foi a vez da assinatura do mais caro dos serviços de televisão digital aumentar: a Disney+ vai passar de 8,99 euros por mês a 10,99 euros mensais, uma subida de dois euros que se fará sentir no final do ano.

A Disney+ anunciou uma forte perda de subscritores no segundo trimestre deste ano, com a desistência de 11,7 milhões de assinantes do serviço que, em Portugal, aglutina a oferta de franchises como Marvel e Star Wars e de marcas como a Pixar ou National Geographic. É um catálogo um pouco diferente do norte-americano, por exemplo, porque o grupo Disney detém também a plataforma Hulu, cujos conteúdos também se estreiam em Portugal na Disney+.

Ao anúncio do aumento de preços, que para os clientes portugueses será aplicado a partir de 1 de Novembro para novos assinantes e a partir de 6 de Dezembro para os subscritores já existentes, a Disney anunciou uma mudança que não abrange Portugal. A introdução de uma modalidade de assinatura mais barata, mas com publicidade, e que se estenderá dos EUA ao Reino Unido, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, França, Suécia e Dinamarca. O público nos países na zona euro abrangidos por esta novidade pagará 5,99 euros mensais para ter os seus programas interrompidos por anúncios.

Portugal tem ficado de fora dos planos de introdução de publicidade das plataformas de streaming, mas está na linha da frente do combate à partilha de contas — algo a que a Disney agora também alude — pela Netflix, por exemplo. Os motivos para isso não são explicados, porque os streamers só são claros quanto ao que desejam quando falam de estratégias de mercado e divulgam dados.

Os poucos que existem indicam que a Netflix, Disney+ e HBO Max são os serviços mais reconhecidos pelos portugueses e que serão os mais usados no mercado, segundo o estudo BStream da Marktest. E foram precisamente estas três que anunciaram recentemente o aumento dos seus preços: há um ano, a Netflix manteve a sua assinatura básica nos 7,99 euros/mês, mas subiu a Standard de 10,99 euros para 11,99 euros e passou o plano Premium de 13,99 euros para 15,99 euros; desde 13 de Julho deste ano que os assinantes da HBO Max pagam 7,99 euros mensais em vez dos 5,99 euros que vigoravam.

O que nos leva à conclusão do costume: para o espectador há muita oferta e a carteira não chega para tudo; para as plataformas, a fase de transição que vivem, em que competem entre si e se debatem com a definição do modelo ou modelos que funcionam, é dilacerante. Joe Adalian, do site Vulture, cita esta semana um executivo do sector que lhe repete há anos um mantra: "Toda a TV regressa à média". Ponto de encontro nato, tem décadas de enquistamento e por isso adorou o binge watching mas voltou também às estreias semanais e abraçou a subscrição a pedido e o rewind mas regressou ao intervalo publicitário. Ainda por cima, o espectáculo tem de continuar e neste momento ainda não se escreveu o final.

O que anda a ver?

Rita Pereira, actriz da futura série de Morangos com Açúcar e rosto das novelas da TVI

"Acabei de ver a série Smartless, que é tão boa. É o backstage da tour do podcast [homónimo]. Tento procurar coisas diferentes, como How to Do It With John Wilson, de que estou a gostar imenso. The Idol já vi e acabei — é diferente, é um bocado agressivo e algo que nem toda a gente vai conseguir assimilar. Eu, que estou deste lado, compreendo e vejo os managers e os agentes assim. Não sei se para o público em geral não será apenas uma série erótica e se calhar é mais interessante para nós que trabalhamos no meio. Há também The Righteous Gemstones, que adoro e acabei há dois dias."

Estreias da semana

Netflix

Sexta-feira, 11 de Agosto

Agente Stone — Finalmente, o filme que tanto agitou a política local lisboeta quando as filmagens mandavam carros e chamas pelos ares no centro histórico da capital. Gal Gadot é a a agente do título e este é um dos filmes de acção do ano para a Netflix. Se é um dos filmes de acção do ano, ponto final, é outra questão. Jamie Dornan também anda nesta corrida que visa salvar o mundo obtendo o controlo de uma ciberferramenta que, como é tão corriqueiro, pode rebentar com o planeta.

Amor T21 — Reality show que acompanha a busca pelo amor por parte de vários solteiros com síndrome de Down.

Sábado, 12 de Agosto

O Passado Está lá Atrás — Dizem os fãs dos K-dramas (ou seja, dos dramas sul-coreanos) que esta é uma estreia muito aguardada. Duas pessoas resolvem um caso criminal e acabam por se apaixonar. Promete meter comédia e, claro, romance.

Terça-feira, 15 de Agosto

Histórias do Desporto: Galeria de Desonra — Terceira parte destas histórias em que a Netflix mergulha no mundo desportivo, um caso de cada vez. Agora é Victor Conte, sinónimo de um dos maiores escândalo de doping do desporto, o alvo do documentário sobre o homem que se tornou fornecedor de esteróides a atletas.

Jared Freid: 37 & Single — Espectáculo de stand up da semana, da autoria de Jared Freid (caso dúvidas houvesse).

Quarta-feira, 16 de Agosto

Depp vs Heard — Se pensava que os media já tinham escrutinado tudo sobre o constrangedor caso e ainda mais confrangedor cobertura febril que a imprensa e a Internet fizeram do julgamento entre os dois actores, estava obviamente enganado. Esta é uma série de três partes realizada por Emma Cooper e que tem um objectivo louvável, dentro do contexto desta batalha campal e do papel que o público desempenhou nela, de ser uma abordagem neutra das mais de 200 horas de sessões em tribunal e do que foi escrito e dito pelos jornalistas e pelos espectadores na altura. Será que o escândalo condicionou a justiça, pergunta-se.

Em Casa dos Fury — Programa da vida real sobre o campeão mundial de pesos pesados fora do ringue e junto da mulher e dos seus seis filhos, mais o irmão e a cunhada e campismo e outras irresistíveis actividades de voyeurismo. Nove episódios.

Quinta-feira, 17 de agosto

The Upshaws — Quarta parte da série sobre Bennie Upshaw (interpretado por Mike Epps) e a sua família em Indianápolis.

A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case — Uma história sem final feliz: a menina de cinco anos Isabella Nardoni morreu após ter sido atirada de uma janela do sexto andar em 2008, com o pai e a madrasta a serem acusados do crime. Foram condenados à prisão. Mas depois a Netflix diz: "Caso encerrado. Foi feita justiça. Não necessariamente". E assim tenta puxar o espectador para a sua estreia de "true crime" da semana. Filme com cerca de 1h30.

RTP Play

Sábado e domingo, 12 e 13 de Agosto

Lost na Fuseta — Estreia-se na RTP2, mas também na plataforma de streaming da RTP, esta minissérie de dois episódios baseada no romance homónimo de Gil Ribeiro (na verdade, o escritor alemão Holger Karsten Schmidt) sobre Leander Lost, inspector neurodivergente que vai à Fuseta, no português Algarve, investigar um homicídio que esconde mais não sei quantos crimes. Com Jan Krauter, Eva Meckbach, Daniel Christensen e os portugueses Filipa Areosa, Adriano Carvalho, José Fidalgo, Laura Dutra ou Luís Esparteiro.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 11 de Agosto

Cruel Summer — Segunda temporada da série que cruza linhas temporais e três amigos, bem com o triângulo amoroso em que se viram envolvidos.

Red, White & Royal Blue — Filme baseado no best-seller homónimo de Casey McQuiston em que o filho da Presidente dos EUA (Uma Thurman) e o príncipe britânico Henry têm muito em comum (tal como os nomes têm com certos príncipes britânicos reais). Eles odeiam-se e isso torna-se uma crise internacional, mas depois…

Filmin

Quarta-feira, 16 de Agosto

Especial Festival Música Portuguesa — A plataforma estreia os seguintes filmes sobre a temática música nacional: Documentário dos Bons Sons, Já Estou Farto!, Fear and Loathing and Party in Las Ponta Delgada, Ricardo, Caudal, Long Way From Home (How Did We Get Here?) e Um Punk Chamado Ribas.

Quinta-feira, 17 de Agosto

Especial Jackie Chan — A plataforma estreia os seguintes filmes sobre o actor: Police Story, Police Story 2, Project A, Jackie Chan é o Herói, Pancadaria Chinesa e Dragões Para Sempre.

Segunda-feira, 14 de Agosto

The Telemarketers – Série documental sobre dois colegas de trabalho ao longo de 20 anos. Eles descobrem a verdade por trás do trabalho que fazem num call center decadente de Nova Jérsia e tornam-se denunciantes dos malefícios da indústria do telemarketing. Apesar da seriedade do tema, a HBO Max promete "um elenco cómico de personagens de call center".

Quinta-feira, 17 de Agosto

Além do Guarda-Roupa – Série sobre Carol, uma adolescente filha de uma bailarina brasileira e de um sul-coreano que mora com a tia e a prima no Bom Retiro perseguindo um sonho: o bailado.

Tracy Morgan: Takin’ It Too Far – Tracy Morgan fala de namorar quando se tem mais de 50 anos, a sua família disfuncional e o grave acidente de carro que sofreu em 2014.

TVCine+

Quarta-feira, 16 de Agosto

Ride — Nova série com aroma a western em que mais uma vez o drama atravessa famílias e gerações e um rancho é o mundo. A família são os McMurray, "uma dinastia dos rodeos" no Colorado.

Heels — Segunda temporada da série sobre wrestling, mas também sobre família. Eles são irmãos e rivais, e desempenham papéis em que entram em conflito no ringue.

Globoplay

Sábado, 12 de Agosto

A Cara do Pai — Série sobre Théo, comediante recém-divorciado que trabalha para pagar as contas e ser bom pai para a filha. Tem de voltar a morar com o pai e a ex-mulher arranja logo namorado.

Quarta-feira, 16 de Agosto

Sociedades Matriarcais — Série documental de seis episódios que retrata quatro das últimas sociedades matriarcais e matrilineares do mundo: os Bijagós, na Guiné-Bissau; os Minangkabau, na Indonédia, os Khasi, na India e os Bribri, na Costa Rica.

