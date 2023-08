Sim, as televisões portuguesas tiveram muita JMJ: 278 horas de emissões

A quase omnipresença da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nas televisões portuguesas foi uma evidência para os espectadores na semana passada, e a Marktest confirma agora que um em cada quatro minutos da programação da RTP1, SIC e TVI foi dedicado a emissões especiais sobre a visita do Papa e de centenas de milhares de jovens a Portugal. Juntando à equação os canais de notícias nacionais, o número escala, com um total de cerca de oito milhões de espectadores a ter visto estas horas nos televisores portugueses.

Segundo a empresa de estudos de audiência e mercado, os programas especiais da CMTV, CNN Portugal, RTP1, RTP3, SIC, SIC Noticias e TVI representaram perto de 278 horas de emissões dedicadas à Jornada na semana de 31 de Julho a 6 de Agosto. Os dados do MediaMonitor, serviço do grupo Marktest que faz análise de audiências, indicam que se trata de “uma média diária de cinco horas e 40 minutos por canal”, e que a cobertura da JMJ “representou 24% da programação total da semana”.

Sábado, em que o Papa Francisco visitou, entre outros locais, o Santuário de Fátima, foi o dia em que mais emissão foi dedicada à Jornada, “com quase 63 horas de emissão especial sobre a JMJ (perto de 38% da emissão total do dia)”. O segundo dia em que a cobertura foi mais intensa foi o de arranque oficial da Jornada, 2 de Agosto: a Marktest, com base em dados da Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM), que centraliza a contabilização das audiências em Portugal, registou mais de 54 horas e 36 minutos de programação especial.

Os canais mais colados à JMJ foram a SIC Notícias, com 66 horas e 36 minutos (66h36) de emissão dedicada ao evento, seguida de perto pela RTP3, com 63h55; a CNN Portugal esteve no ar com Jornadas durante 42h19. Entre os canais generalistas, foi também o canal do grupo Empresa, a SIC, a dominar, com 32h59 de transmissão especial. A RTP1 dedicou 31 horas às JMJ e a TVI 28h15.

Durante a semana passada, vários canais foram reclamando a liderança e a adesão dos portugueses às suas emissões relativas à Jornada, que este ano se realizou em Lisboa. Como é costume nestas lides, há várias formas de analisar ou agrupar os números e de cantar vitória.

A CNN Portugal comunicou nesta segunda-feira que foi o canal informativo mais visto pelos portugueses para acompanhar a Jornada, com uma quota de mercado de 4,1% entre os seus congéneres entre 2 e 6 de Agosto. O canal do grupo MediaCapital diz ter montado a “maior operação televisiva de sempre” em Portugal, e que a cada minuto estavam com a CNN 90.400 espectadores, com um total de 2,2 milhões por dia.

Também a TVI, do mesmo grupo, garante ter sido a escolha dos espectadores para acompanhar o frenesim das JMJ, com uma quota de mercado de 13,7% e mais de 3,7 milhões de espectadores consigo durante as transmissões. O canal de Queluz de Baixo diz em comunicado ter sido líder nas coberturas da via-sacra, no dia 4 (460 mil espectadores), da visita de Francisco a Fátima (270 mil espectadores) e da despedida do Sumo Pontífice no domingo (450 mil pessoas).

Já o grupo de canais públicos diz que “os cinco programas de eventos especiais no âmbito da Jornada Mundial da Juventude mais vistos pelos portugueses foram todos emitidos na RTP1”. “Em cada um dos seis dias da visita do Papa a Portugal, o programa mais visto foi sempre da RTP1”, disse a empresa em comunicado, também na segunda-feira.

Os programas em causa foram a missa de abertura, com 689 mil espectadores, a vigília no Parque Tejo, no sábado (639 mil espectadores), e a emissão sobre a estadia do Papa em Portugal, no dia 4 (571 mil espectadores). A chegada de Francisco ao país foi a menos vista do ​“top 5”, com 396 mil espectadores, segundo dados do Gabinete de Audiências e Estudos de Mercado da RTP e com base no que apuraram a GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, mas também as ferramentas online Netscope, Google Analytics, Facebook Insights e Conviva.

No total dos dias do encontro religioso, as mesmas fontes indicam que mais de 7,8 milhões de portugueses contactaram com os canais portugueses para esta finalidade, número que peca por escasso porque tem por base 267 horas e 35 minutos de emissão e não as 278 apuradas pela Marktest.