Na via-sacra, o Papa subiu à Colina do Encontro para falar de amor - e 800 mil fiéis estiveram lá para ouvir

Cerca de 800 mil pessoas, estimam as autoridades, estiveram esta sexta-feira no Parque Eduardo VII - chamado Colina do Encontro durante o período da Jornada Mundial da Juventude - para presenciarem a via-sacra, presidida pelo Papa Francisco.

O Papa chegou à zona do Marquês por volta das 17h20, tendo o percurso do papamóvel ter demorado mais de uma hora a ser concluído. A cerimónia terminaria por volta das 19h30.

Durante a via-sacra, vários peregrinos ficaram emocionados com as palavras do sumo pontífice. “A cruz revela-nos a beleza do amor”, disse perante as centenas de milhares de peregrinos. “Dum amor sem medida, mas concreto, e por isso credível, que nos leva a dobrar os joelhos, a deixar que o coração se comova.”

Segundo a agência Lusa, o término da cerimónia não retirou, de imediato, os peregrinos das imediações da Colina do Encontro. Vários fiéis mantiveram-se no local para tirar fotografias, cantar canções, jantar na relva ou, simplesmente ficar a conviver. PÚBLICO