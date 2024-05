Reais ou com IA, eis as melhores fotos tiradas com telemóvel do MIRA Mobile Prize

A cores ou a preto e branco, com retratos, paisagens, em formato vertical ou horizontal, o concurso MIRA Mobile Prize voltou a mostrar as melhores fotografias tiradas com smartphones — e o resultado está à vista.

As imagens estão em exposição no Mira Fórum, no Porto, mais precisamente na rua Padre António Vieira, nº 68. Até ao dia 8 de Junho, das 15h às 19h, os visitantes podem ver as 200 imagens deste ano. A entrada é gratuita.

Andréa Seligman, que se divide entre a fotografia e a arquitectura, foi a vencedora da 17.ª edição. O telemóvel da artista brasileira captou o rosto branco de uma mulher num fundo negro. O português António Tedim, fotógrafo mais bem classificado do concurso, preferiu apontar a lente para uma mulher e uma galinha lado a lado. Ana Valente escolheu focar-se num vulto ao fundo de uma rua.

Entre a shortlist de 2024 saltam também à vista os passeios do dia-a-dia, as idas à praia e a arquitectura dos edifícios. A grande maioria das fotos são reais, mas pelo meio, existem umas quantas geradas por inteligência artificial, a novidade desta edição. As restantes dividem-se nas categorias arte digital, minimal, paisagem, retrato, arquitectura e vida quotidiana.

“A comunidade mobile constituiu-se sempre animada por um espírito de abertura em relação ao novo, aceitando o desafio de experimentar. É esse mesmo espírito que nos leva a ousar arriscar o que nos provoca e inquieta: a Inteligência Artificial na fotografia”, explica a organização, num comunicado enviado ao P3.

As imagens de Diana N. Jeon, Bruno P. Lattes e Laila Bakker foram as finalistas desta categoria. Esta fotogaleria mostra-as.