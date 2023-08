O Banco de Portugal vai baixar a taxa de esforço no crédito à habitação. O que significa?

O Banco de Portugal vai reduzir para metade a taxa de esforço stressada, utilizada nos empréstimos à habitação associados às taxas Euribor. O que é que isto significa?

Este mecanismo, também designado de choque adicional, serve para testar a capacidade de pagamento dos particulares no caso de um aumento significativo das taxas de juro.

O modelo actual implica que à taxa Euribor fixada no momento da contratação do empréstimo seja somado mais 3% ou 300 pontos, para verificar se o rendimento dos particulares “aguenta” uma hipotética subida até esse patamar.

Após esta soma, meramente contabilística, se a prestação mensal do empréstimo, ou a taxa de esforço, representar até 50% do rendimento líquido, o crédito pode ser aprovado. Se ficar acima, por norma deve ser recusado, porque o risco de incumprimento futuro é elevado.

Agora, e tendo em conta que as taxas Euribor estão muito altas e não é expectável que possam subir muito mais, o Banco de Portugal decidiu reduzir a taxa de stress para 150 pontos base (1,5%), no caso de empréstimos com duração superior a dez anos.

Com esta medida, que chegará no final de Setembro ou início de Outubro, mais empréstimos vão conseguir passar neste teste.