Proposta do Ministério da Saúde para os salários dos médicos é “aberrante”, diz a Fnam

Mais um dia de negociações entre os sindicatos médicos e o Ministério da Saúde sem que se saia do impasse. A avaliar pelo comunicado da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) no final da quinta reunião extraordinária com a tutela, a única coisa que mudou foi o adjectivo que o sindicato usa para classificar a proposta do Governo: "aberrante".

"A proposta do Ministério da Saúde, além das insuficiências e das irracionalidades que já se conheciam relativamente às tabelas salariais, à inconstitucionalidade do aumento do limite das horas extraordinárias e por vincular o aumento salarial à economia no exercício da profissão, condiciona de forma imoral o acto médico a critérios economicistas", refere a Fnam, usando como argumento o estudo que revela que os médicos portugueses estão entre os mais mal pagos da Europa.

Para a Fnam, não falta dinheiro, o problema é escolher onde o gastar: "O valor global de um aumento salarial justo é compensado pelo valor que se poupará nos cuidados que estão a ser enviados para o sector privado e no pagamento a prestadores de serviço, além da mais-valia colectiva que significa ter um país dotado de um SNS pleno de capacidades técnicas e humanas."

Pelo comunicado da Fnam presume-se que o Governo em nada alterou a proposta que havia levado na última reunião com os médicos. Daí que, por exemplo, em relação aos médicos internos a FNAM tenha entregado esta quinta-feira "uma proposta capaz de concretizar a inclusão do internato na carreira médica".

A Fnam insiste que deve ser escolhido um mediador independente para tentar acabar com o impasse que dura há quinze meses. E diz que vai realizar "uma campanha nacional" para mobilizar os médicos a "manifestarem a sua indisponibilidade em realizar mais do que 150 horas extraordinárias por ano, e assim não aceitarem continuar a trabalhar sob condições desumanas, impróprias para a sua saúde, para a saúde dos utentes e do SNS".