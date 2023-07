Ministério da Saúde propõe que médicos em dedicação plena tenham aumento de 20%

Faz parte do documento que o Ministério da Saúde enviou aos sindicatos médicos e que esta sexta-feira vai ser discutido em mais uma ronda negocial. O Governo propõe que os clínicos em dedicação plena tenham um aumento salarial de 20%. Mas existem contrapartidas que passam por um aumento do número de utentes por médicos de família, no caso dos cuidados de saúde primários, e de manter as 40 horas semanais nos hospitais.

