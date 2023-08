Paulo Pires do Vale integra Comissão de Peritos de Cultura da Organização dos Estados Ibero-Americanos

O ensaísta e curador Paulo Pires do Vale, comissário do Plano Nacional das Artes desde 2019, foi um dos 12 especialistas de sete países escolhidos para integrar uma Comissão de Peritos em Cultura criada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI).

Os membros deste comité de peritos foram escolhidos "pela sua reconhecida experiência no sector cultural" em sete países ibero-americanos: Portugal, Argentina, Chile, Espanha, México, Brasil, e Panamá, indica o site da OEI.

O comité actuará como órgão consultivo e de aconselhamento sobre as políticas e estratégias a desenvolver neste domínio, e o seu objectivo será "gerar ideias, propostas, reflexões e redes de geração e intercâmbio de conhecimentos para enfrentar os desafios e as prioridades do sector cultural ibero-americano", adiantou a organização.

Outras atribuições do grupo serão fomentar a participação de peritos e investigadores nas actividades da OEI, gerar relatórios sobre temas de especial relevância e promover espaços de diálogo e debate que reforcem as iniciativas de cooperação da organização.

A comissão para a qual foi agora nomeado o curador português Paulo Pires do Vale reúne ainda o brasileiro Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú Cultura, o espanhol Jordi Tresserras, director do Laboratório de Património, Criatividade e Turismo Cultural da Universidade de Barcelona, a mexicana Lucina Jiménez, directora do Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura, Andrés Gribnicow, director executivo dos Amigos do Museu Nacional de Belas Artes da Argentina, e a panamiana Katti Osorio, presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do Panamá.

A criação deste comité de peritos faz parte do programa orçamental para 2023-2024, que também estabelece as prioridades da OEI no domínio da cooperação cultural.