O rancho algarvio: a vida é, afinal, um corridinho

Uns dão ao pezinho sentados — a idade não perdoa. Outros dançam com a alma na ponta dos pés. Albufeira não tem só folclore para inglês ver, e no Verão revivem-se saudades.

No bar do INATEL, em Albufeira, os olhares estão virados para o jogo de futebol que passa na televisão. A bola faz rolar emoções. “Como é que eu vou arrancar esta gente das cadeiras?”, pergunta, surpreendido, Amabélio Pereira. A actuação do Grupo Folclórico de Faro mudara de sítio, e a clientela da unidade hoteleira não parecia disposta a sair da zona de conforto. Mas as moças e os moços “marafados” avançaram pela sala adentro: “Vai um pezinho de dança?”