Quarta na TV: Variações, Quase Famosos e desporto

CINEMA

La La Land - Melodia de Amor

Cinemundo, 19h

Mia (Emma Stone) tem um sonho: singrar em Hollywood e tornar-se uma estrela de cinema. A colmatar a ausência de trabalhos e os castings falhados, vai sobrevivendo como empregada de mesa. Sebastian (Ryan Gosling) é um pianista prodigioso mas pouco valorizado, que ambiciona ter o seu próprio bar, onde possa dar largas à paixão pelo jazz. Um dia, os seus destinos cruzam-se e apaixonam-se. Apesar do amor sincero e do esforço por incentivar os sonhos um do outro, o desenlace terá um resultado hollywoodiano suis generis. Com argumento e realização de Damien Chazelle. O elenco conta ainda com J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Thom Shelton e com a participação especial do músico John Legend.

Quase Famosos

AXN Movies, 21h10

O realizador e argumentista Cameron Crowe (Óscar de Melhor Argumento Original) recorda com Quase Famosos (um piscar ao nome do nome do autocarro dos Stillwater, banda fictícia do filme) o rock da década de 1970. Um fil​​me de cariz autobiográfico que conta a história de William Miller (Patrick Fugit), um adolescente de 15 anos que envereda pelo mundo do jornalismo musical guiado pelos conselhos do mentor Lester Bangs (Philip Seymour Hoffman). Quando a célebre revista Rolling Stone confia a William uma reportagem sobre a tour dos Stillwater, ele embarca numa aventura que o vai levar a conhecer personagens carismáticos como o guitarrista Russel Hammond (Billy Crudup), o cantor Jeff Bebe (Jason Lee) ou a band-aid Penny Lane (Kate Hudson, nomeada para o Óscar de Melhor Actriz Secundária tal como Frances McDormand, no papel de mãe do jovem jornalista).

Variações

RTP1, 23h

António Joaquim Rodrigues Ribeiro nasceu em 1944, numa pequena aldeia, um dos 12 filhos de um casal de camponeses. Trabalhou desde criança e, depois do serviço militar, viajou pela Europa, onde se descobriu e aprendeu a profissão de barbeiro. Regressa a Lisboa em 1977, onde durante o dia trabalha como cabeleireiro e à noite se dedica à música. Em 1981, dá a conhecer a sua sonoridade diferente e o seu estilo inigualável. Depois do LP Anjo da Guarda, com dez faixas da sua autoria, lança o seu segundo e último álbum, Dar & Receber com, entre outras, a sua inesquecível Canção de engate. Variações morreu em Lisboa, a 13 de Junho de 1984, com 39 anos. Este filme é um projecto a que o realizador João Maia (O Prego) se dedicou durante mais de 15 anos, e que conta os últimos anos de vida de António Variações, um dos mais aclamados e criativos cantautores em língua portuguesa. Com Sérgio Praia como protagonista – que já antes tinha dado corpo ao mesmo personagem na peça de teatro Variações de António, de Vicente Alves do Ó –, o elenco conta também com a participação de Victória Guerra, Lúcia Moniz, Miguel Raposo, Madalena Brandão, Augusto Madeira e Filipe Duarte.

DESPORTO

Ciclismo: 84ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

Regresso da competição de ciclismo nacional que irá de Viseu a Viana sem, desta vez, esquecer o Algarve. A prova conta com 130 ciclistas de 19 equipas e o vencedor poderá voltar a revelar-se apenas no contra-relógio final. Quem defende o título é o uruguaio Mauricio Moreira. O início da prova é com este pequeno prólogo em Viseu, de 3,6 quilómetros.

Futebol: Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone - Benfica x FC Porto

RTP1, 20h39

O Benfica (campeão nacional) e o Porto (vencedor da Taça de Portugal) chegam ao Estádio Municipal de Aveiro para competir pela Supertaça portuguesa. Este é o início oficial da nova época.

SÉRIE

High School Musical: O Musical: A Série

Disney+, streaming

Estreia a quarta temporada da série que se gerou a partir dos populares filmes sob o título High School Musical (de onde Zac Efron e Vanessa Hudgens foram catapultados para a fama). Desta série saiu outra estrela, a cantora e actriz Olivia Rodrigo. Esta é uma última subida ao palco para o tomo final desta série que usa o estilo mockumentary tornado famoso com The Office. Desta feita, temos os Wildcats de regresso a East High e a produção do musical do ano de finalistas. Mas, claro, as desventuras anunciam-se.

DOCUMENTÁRIO

Pessoas, Lugares, Aventuras

RTP2, 20h45

Estreia desta série documental que, em cinco episódios, apresenta um rol de países e pessoas que abrem as portas às suas vidas e contextos. De Berlim a Odessa, vemos paisagens únicas e encontramos destinos de sonho.