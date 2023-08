Morreu Rodriguez, músico do documentário À Procura de Sugar Man

O músico norte-americano de ascendência mexicana Sixto Diaz Rodriguez, ou simplesmente Rodriguez, morreu nesta terça-feira, aos 81 anos. A notícia foi anunciada nas redes sociais do artista.

Lançou, no início dos anos 1970, um par de álbuns de música folk/psicadélica — Cold Fact (1970) e Coming From Reality (1971). Nenhum dos dois causou grande impacto no mercado americano, o que levaria a editora Sussex a abdicar dos seus serviços. Rodriguez nunca mais gravou em estúdio — mas a sua música viria a conquistar fãs em países como África do Sul, Austrália, Botswana, Nova Zelândia e Zimbabwe.

Rodriguez passou anos sem saber que era uma espécie de mito/fenómeno na África do Sul. Nos anos 1990, dois fãs desse país, onde se pensava erradamente que o música teria cometido suicídio pouco tempo após o lançamento do seu segundo álbum, partiram em busca dele. Em 2012, foi lançado o documentário Searching for Sugar Man, que detalha a investigação destes ouvintes para encontrar o músico.

O filme foi bem recebido por festivais internacionais e contribuiu para um renovado interesse na obra de Rodriguez.

O nome do documentário remete para Sugar man, a sua música mais emblemática.