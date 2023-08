No Porto, o Verão Dançante vai pela mão de João Não e Mike El-Nite

É a primeira vez que a Associação de Moradores da Bouça se atreve a emprestar a sede ao Verão Dançante, com curadoria de Mike El Nite e João Não. As festas que estão programadas para os sábados de Agosto, entre as 16h e as 22h, são um prolongamento do Bar Dançante, evento dos Maus Hábitos, e vão trazer concertos e dj sets de João Não & Lil Noon, Mike El Nite, Nel Monteiro, Paulo Cunha Martins, António Bandeiras e Duo Baixa Fidelidade.

O evento é para todas as idades e surgiu com o intuito de "criar uma festa de Verão no Porto" para as pessoas "se poderem divertir" durante a tarde, explica João Não. De acordo com o músico, a associação de moradores "dava bem com a mística pensada para o evento", desde a localização às pessoas, proporcionando o "ambiente local" desejado. Este ano, a associação da Bouça, que tem sede na rua dos Burgães, celebra 48 anos.

O bilhete diário tem o custo de cinco euros e o bilhete geral custa 15 euros.

Foto Verão Dançante - Associação de Moradores da Bouça

O próximo sábado de Verão Dançante é a 12 de Agosto, com o concerto de Nel Monteiro e com os DJs João Não e Paulo Cunha Martins. A 19 de Agosto é a vez de João Não & Mike El Nite e de António Bandeiras. No último sábado do mês, há para ver a dupla João Não & Lil Noon, além de Mike El Nite.