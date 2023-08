Festas do Mar de Cascais regressam com dois palcos e divididas em dois fins-de-semana

No final deste mês e no início de Setembro a música e muitas outras actividades voltam a animar a vila virada para o Atlântico. Espectáculos com nomes de peso continuam a ser gratuitos.

O cartaz artístico das Festas do Mar de Cascais foi apresentado nesta terça-feira. São dezenas de artistas e bandas musicais e muitas outras actividades no festival de Verão que se apresenta como sendo “o mais perto do Atlântico” e que terá lugar de 24 a 27 deste mês e de 31 de Agosto a 3 de Setembro.

De regresso está o modelo bipartido, estreado no ano passado e que os responsáveis pela Câmara Municipal de Cascais (CMC) consideram ter sido um sucesso. As dezenas de espectáculos vão assim dividir-se por dois palcos, o principal, em plena Baía, e o palco Sagres, nas imediações da Cidadela.

Em comunicado, a autarquia cascalense anuncia um cartaz com muitos nomes da música portuguesa. No palco principal vão estar nomes como Miguel Araújo, Mariza, Pedro Abrunhosa, Excesso, Diogo Piçarra, Fernando Cunha & Friends – 40 anos de carreira, entre muitos outros.

A abertura do palco principal “será sempre realizada por artistas e bandas com ligação a Cascais, uma oportunidade única para mostrar o talento local no palco mais famoso do concelho”, dizem os responsáveis pela CMC.

“As Festas do Mar continuam a privilegiar a música em português, juntando nomes consagrados a novos talentos e artistas locais. Para compor a festa da cultura local, a gastronomia e o artesanato também vão ter lugar de destaque nos vários espaços entre a Cidadela e o Jardim Visconde da Luz”, acrescenta ainda o comunicado do município.

O último dia será, como já é tradição, dedicado à Orquestra Sinfónica de Cascais, “que vai voltar a meter a Baía a cantar com o Best of Festas do Mar, um momento de alegria contagiante em que todos podem participar”. Todos os concertos principais terão a transmissão em directo na rádio RFM, parceira da autarquia nas festas.

A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, um dos pontos altos das Festas do Mar, realiza-se no dia 3 de Setembro, pelas 15h e para encerrar as celebrações vai haver o tradicional fogo-de-artifício.

De regresso ao festival está também o espaço Viver Cascais com lugares exclusivos para residentes, trabalhadores e estudantes no concelho. “Para usufruir deste benefício bastará exibir o Cartão Viver Cascais válido (físico ou digital), sendo atribuída uma pulseira Viver Cascais, para cada dia de concerto. Vão ser distribuídas 450 pulseiras por dia para aceder ao espaço exclusivo Viver Cascais”, cujo cartão pode ser pedido no site da autarquia.

O cartaz completo das Festas do Mar 2023 é o seguinte:

Palco Principal | 20h30

Dia 24 de Agosto

Matay e Pedro Abrunhosa.

Dia 25 de Agosto

Milhanas e Miguel Araújo.

Dia 26 de Agosto

Mariana Dalot e Diogo Piçarra.

Dia 27 de Agosto

Esteves e Excesso.

Dia 31 de Agosto

Anna Setton e Fernando Cunha & Friends: Gospel Collective; José Cid; Miguel Ângelo (Delfins e Resistência); Olavo Bilac (Santos e Pecadores e Resistência); Pedro Oliveira (Sétima Legião); Paulo Costa (Ritual Tejo e Ar de Rock); Rui Pregal da Cunha (Heróis do Mar e LX90); Teresa Salgueiro (Madredeus); Tim (Xutos e Pontapés e Resistência); Tozé Brito; Tozé Santos (Perfume).

Dia 1 de Setembro

Fado à Janela com Sara Paixão e Francisco Salvação Barreto, acompanhados por Hugo Afonso, guitarra, Cajé Garcia, viola, Luís Roquette, viola baixo. Local – Janelas da CMC.

Palco Principal

José Maria Souto Moura e Mariza.

Dia 2 de Setembro

Campos e Nininho Vaz Maia.

Dia 3 de Setembro

15h00 | Procissão Nossa Senhora dos Navegantes.

20h30 | Mimi Froes.

Orquestra Sinfónica de Cascais toca Best of Festas do Mar.

Fogo de Artificio.

Palco Sagres | 19h00 (Cidadela)

24/8: Inês Marques Lucas.

25/8: Mónica Teotónio.

26/8: InQubadora.

27/8: Baleia Piloto.

31/8: Manteau.

1/9: Mind Mojo.

2/9: Vencedor Concurso Talentos Fiartil.

3/9: Bera.