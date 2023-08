Locarno dá voz aos limbos nas fronteiras da Europa

Ai que Locarno também está a sucumbir à tentação do “festival do tema”… Pronto, está bem, é um bocadinho exagerado falar de caderno de encargos bem-pensante num festival que sempre se pautou pela ideia de liberdade formal (e as duas coisas não são mutuamente exclusivas). Em conversa com um jornalista francês, aliás, ouvimos que o bom de Locarno é que, mesmo quando os filmes não são extraordinários, há algo de diferente, de audacioso, nas escolhas feitas pela organização. Onde em Cannes e Veneza se sente o “metro-padrão” de uma certa ideia de cinema de prestígio ou de autor (e muitos já apontam isso há muitos anos), Locarno arrisca mais.

