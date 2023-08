JMJ: “A Igreja portuguesa não pode medir a riqueza de recursos humanos que ficam”

O padre João Chagas foi um dos responsáveis pela eleição de Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, se antes achava que a capital portuguesa seria o local ideal, agora tem a certeza de que “os frutos produzidos por um acontecimento destes vão muito para além da eficiência”. Foi uma verdadeira “festa da transfiguração” e resta saber “quantos jovens voltaram com os rostos transfigurados” a casa, nesta segunda-feira, disse o responsável pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na conferência de imprensa de encerramento da JMJ, em Lisboa.

Muito se ouviu falar em números durante os dias da JMJ, mas há coisas que não se podem contabilizar, lembrou João Chagas. Nomeadamente a alegria dos jovens depois de se encontrarem com o Papa Francisco, ora nas confissões no Parque do Perdão, no almoço na Nunciatura Apostólica ou no encontro com voluntários este domingo em Algés. “É a alegria de se sentirem parte da Igreja, que é família”, declarou.

Os jovens que aqui estiveram ─ a missa do Envio teve 1,5 milhões de fiéis a assistir ─ não querem regressar a casa, conta. “Recebi uma mensagem de uma mãe que o filho lhe disse ‘deixei algo em Lisboa, o deseje de não ir embora'.” Este tipo de testemunho, considera, não é mensurável e “a Igreja portuguesa não pode medir a riqueza de recursos humanos que aqui ficam”.

De regresso a Roma, durante o voo, o Papa Francisco elogiou o empenho português, cita a organização: “Bem organizado! Das que vi, esta foi a mais organizada.” Também João Chagas faz eco dessas palavras, adiantando que esta foi a JMJ, das quatro em que participou com o chefe da Igreja Católica, em que recebeu “menos sinalizações de problemas”. Este é “um dado interessante”, porque normalmente a organização recorre ao Dicastério ─ uma espécie de ministério da Santa Sé ─ quando tem algum problema que não consegue dar conta. “Se vieram pouco até nós é porque conseguiram resolver.”

O optimismo de João Chagas é repetido por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. “Peço desculpa não ter sido capaz de explicar o que era a JMJ. Acho que, agora, estão convertidos ao que foi este belíssimo projecto que as nossas dificuldades não nos permitiram explicar”, começou por dizer, dirigindo-se às autoridades presentes. Na plateia estava sentada da ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, aos autarcas de Lisboa, Loures, Oeiras e Cascais.

Foto Américo Aguiar e Marcelo Rebelo de Sousa despedem-se do Papa Francisco Reuters

Américo Aguiar, que em breve será nomeado cardeal pelo Papa Francisco, garante não ter ficado ressentido com toda a polémica a envolver o evento e, em particular, os custos dos palcos nos recintos principais ─ no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo ─, uma vez que “vivemos em democracia há 50 anos”. E declarou: “As pessoas devem manifestar-se, dizer o que concordam ou não, se for tudo feito com respeito por todos. Aliás, agradeço o escrutínio.”

As contas oficiais chegarão a seu tempo ao conhecimento do público com “transparência total.”. E promete: “Vamos dizer tudo até ao cêntimo.” No encontro final com jornalistas, a organização não adiantou quaisquer dados sobre gastos ou até sobre balanços finais a outros níveis, como de participação. As palavras foram sobretudo de agradecimento e até de elogio aos autarcas que apoiaram o evento. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também não foi esquecido, pelo seu entusiasmo.

“É irrepetível a grandeza deste acontecimento único. No século XXI, não nos vamos arriscar a fazer outro”, disse, com humor. Américo Aguiar agradeceu, ainda, aos trabalhadores de todo o país, como polícias, logística e higiene urbana, que trabalharam não só durante esta semana, como nos anos de preparação. “Fazendo eco da palavra do Santo Padre: 'todos, todos, todos'.”

“Foi um caminho difícil, mas Deus quando quer juntar os homens manda-os construir uma catedral”, terminou. A JMJ volta a acontecer em 2027 em Seul, na Coreia do Sul. Resta saber, se Francisco, com 86 anos, ainda estará presente.