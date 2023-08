Chef espanhol matou e desmembrou homem durante férias em ilha tailandesa

Daniel Sancho Bronchalo, alegado autor do crime, terá distribuído os restos mortais da vítima por vários pontos da ilha. O chef é filho do actor Rodolfo Sancho Aguirre.

O filho do actor espanhol Rodolfo Sancho Aguirre foi detido na Tailândia por estar relacionado com a morte e desmembramento de um homem colombiano na ilha turística de Koh Phangan, confirmou, esta segunda-feira, a polícia tailandesa à Reuters.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 anos, é acusado de homicídio premeditado e de remover e esconder restos mortais para ocultar a morte ou a causa da morte da vítima. Segundo as autoridades, o homem terá escondido em sacos de plástico, distribuídos por vários pontos da ilha, restos mortais do cirurgião colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 anos.

Sancho foi detido pouco tempo depois de os restos mortais serem encontrados num aterro em Koh Phangan, uma ilha conhecida pelos turistas pelas festas “de Lua cheia” que acontecem todos os meses. O filho do famoso actor Rodolfo Sancho, que participou na série Ministério do Tempo, e da actriz Silvia Bronchalo é chef de cozinha e estava a visitar a Tailândia de férias, segundo noticiaram os media.

Segundo o El País, Sancho declarou-se autor do crime este sábado. Segundo o relato do chef de cozinha, terá empurrado Arrieta depois de este lhe ter pedido para ter relações sexuais no quarto de hotel, na terça-feira passada (1 de Agosto). Depois de o cirurgião colombiano cair e bater com a cabeça na banheira, Sancho decidiu desmembrar o corpo e esconder os restos mortais do homem em vários pontos da ilha.

Na quinta-feira, após ter terminado a estada no hotel onde estava hospedado, os media tailandeses começaram a noticiar que um funcionário de recolha de lixo tinha encontrado num contentor uma pélvis e intestinos humanos escondidos num saco de fertilizante, continua o jornal espanhol.

A polícia diz que os testes de ADN das partes do corpo encontradas provam que pertencem a Arrieta. Imagens de vigilância divulgadas pela emissora local ThaiPBS mostram Sancho e Arrieta juntos, a andar de moto, alguns dias antes de se descobrirem os restos mortais. A polícia tailandesa confirmou que a investigação vai continuar, assim como a busca das restantes partes do corpo de Arrieta.

A família do suspeito emitiu um comunicado este domingo a pedir “o máximo de respeito tanto por Daniel Sancho como pela família, neste momento delicado de máxima confusão”.