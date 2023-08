Segunda na TV: Lady Bird, pombos filosóficos e ataques de nervos

CINEMA

Lady Bird

AXN Movies, 17h28

Nomeada para cinco Óscares, uma comédia dramática sobre dores do crescimento, que marcou a estreia na realização da actriz Greta Gerwig, também responsável pelo argumento. A terminar o liceu, Christine “Lady Bird” McPherson mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento (Califórnia), de onde nunca saiu. A mãe acha a ideia despropositada e absurda. Contudo, Lady Bird não deixa de lutar por esse sonho. Enquanto Setembro não chega, vai vivendo o dia-a-dia de conflitos, (des)amores e reconciliações.

Homens à Beira de Um Ataque de Nervos

TVCine Top, 17h35

Apesar de muito diferentes entre si, sete homens estão a atravessar um momento particularmente difícil. Deprimidos e sem nada que os agarre à vida, decidem inscrever-se num programa de saúde e bem-estar que promete cura emocional e superação de todos os males. O curso, inserido numa paisagem bucólica e relaxante, é orientado por uma terapeuta empenhada em revigorar as suas mentes e os seus corpos cansados. Mas infelizmente, apesar das boas intenções de todos os envolvidos, as coisas não vão correr como o previsto. Co-produção franco-belga, esta comédia conta com realização de Audrey Dana, que escreve o argumento em parceria com Claire Barré.

Um Pombo Pousou num Ramo a Refletir na Existência

RTP2, 22h51

Jonathan e Sam são dois vendedores ambulantes, a viver numa casa abandonada, que reflectem sobre a vida, a morte e a inevitabilidade do sofrimento. O filme decorre em vários sketches que, segundo o realizador, Roy Andersson, "consistem numa série de histórias quotidianas e fora do normal que retratam a nossa existência em toda a sua grandeza e pequenez, beleza e tragédia, exagero e tristeza – com uma visão panorâmica, como se fossem contadas por um pássaro a reflectir sobre a condição humana”. Uma comédia negra sobre o peso da existência, que completa a Trilogia dos Vivos. Estreado na 71.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, Um Pombo Pousou num Ramo a Reflectir na Existência foi galardoado com o Leão de Ouro.

Manhãs Gloriosas

TVCine Emotion, 23h10

Becky Fuller (Rachel McAdams) é jovem, bonita e ambiciosa. Mas está numa fase particularmente complicada da sua vida. Quando uma cadeia de televisão lhe oferece um emprego como produtora de um programa da manhã de baixa audiência, ela agarra a oportunidade. Decidida a marcar a diferença, resolve contratar Mike Pomeroy (Harrison Ford), um jornalista veterano cujo carisma é proporcional ao seu mau feitio. Difícil e desbocado, depressa Pomeroy entra em choque com Colleen Peck (Diane Keaton), a sua co-apresentadora extrovertida e algo fútil. Caberá a Becky gerir a relação entre os dois apresentadores, enquanto ela própria terá de fazer a gestão dos sentimentos que começa a ter por Adam (Patrick Wilson), um colega que com algumas dificuldades de comunicação.

DOCUMENTÁRIOS

Segredos Jurássicos

RTP2, 20h38

Estreia. Série documental de dois episódios, filmada ao longo de quatro anos, em que uma equipa de paleontólogos, com membros internacionais, se debruça sobre um misterioso cemitério de dinossauros. Foram três quilómetros escavados no Wyoming, nos Estados Unidos, que deram origem à descoberta de mais de 600 ossos fossilizados e plantas raras. O resultado deste trabalho hercúleo foi depois uma exposição num museu.

Caçadores de Lagostas

Odisseia, 22h30

São duas temporadas que seguem capitães de barcos de pesca da lagosta, ao longo de dez semanas, durante a temporada de Inverno. A dura realidade económica leva a que a comunidade piscatória possa fazer algumas economias nos meses mais adversos, mas isso implica trabalhar com mares traiçoeiros e lidar com múltiplos problemas — de avarias mecânicas a emergências médicas.

INFANTIL

Transformers Cyberverse

Panda Kids, 15h

Chega a terceira temporada e há novos desafios. Os Autobots podem ter recuperado Cybertron dos DEcepticons mas novos invasores estão à espreita.

Alice na sua Maravilhosa Pastelaria

Disney Jr., 11h50 e 16h20

O País das Maravilhas teria de ter uma Maravilhosa Pastelaria e é aí que vamos encontrar Alice, mas também Rosa, que passaram o Verão envoltas em tortas, tartes, frutas e todo o tipo de guloseimas.