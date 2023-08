Morreu William Friedkin, realizador de O Exorcista

Morreu o realizador norte-americano William Friedkin, aos 87 anos. A notícia, confirmada pela família, não refere a causa do óbito. Friedkin estava plenamente activo, e tinha terminado há pouco o seu último filme, The Caine Mutiny Court-Martial, baseado num célebre caso da justiça militar americana, que tem as primeiras exibições mundiais previstas para a próxima edição do Festival de Veneza, em Setembro.

Friedkin foi um dos nomes centrais da grande renovação do cinema americano dos 70, e um dos principais eixos do que ficou conhecido como a “nova Hollywood”. No princípio dessa década, assinou dois títulos que se tornaram míticos, The French Connection (1971) e O Exorcista (1973). Ambos deram origem a sequelas, várias no caso do segundo filme, que é um dos mais lendários títulos de sempre do cinema de terror. Mas ainda houve, nessa década, mais dois filmes singularíssimos, Sorcerer (1977), e Cruising (1980). A influência de Friedkin foi mais mitigada a partir daí, mas já no século XXI o cineasta ressurgiu com dois filmes que voltaram a atrair a atenção da crítica, Bug (2006), e Killer Joe (2011).