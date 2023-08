Morde aqui a ver se eu deixo, ou como a adolescência chega a Locarno

La Morsure, estreia do francês Romain de Saint-Blanquat, é a primeira verdadeira revelação de Locarno 2023 — na paralela Cineastas do Presente.

Apesar de um Concurso Internacional ser o centro óbvio das atenções — particularmente num ano em que Portugal tem duas longas na corrida — convirá não pôr de parte a competição secundária do festival suíço de Locarno, Cineastas do Presente, que se quer um “viveiro” de jovens cineastas em tempo de passagem para a longa-metragem. Foi aqui, por exemplo, que se revelou Pedro Cabeleira com Verão Danado, mas também a americana Eliza Hittman, o chinês Bi Gan ou o argentino Eduardo Williams (que, este ano, “subiu” ao concurso principal com o sucessor de O Auge do Humano).