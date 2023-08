Homicídios ao Domicílio, agora com 100% mais Paul Rudd e Meryl Streep

Winning Time T2, HBO Max, segunda-feira, 7 de Agosto — O mundo do basquetebol dos L.A. Lakers, da era que durou de 1979 a 1991, com nomes como Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar a serem superestrelas do desporto, é o foco desta série biográfica com muita comédia à mistura e pouco apego pela fidelidade histórica. Depois de terem mostrado os anos de 1979 e 1980 na primeira temporada da criação de Max Borenstein e Jim Hecht com produção de Adam McKay, esta segunda abrange mais tempo: vai de 1980 a 1984.

Liv Ullmann: Uma estrada menos percorrida, Filmin, terça-feira, 8 de Agosto — Dividida em três episódios, esta série documental realizada por Dheeraj Akolkar foca-se em Liv Ullmann. A actriz tornada realizadora norueguesa nasceu em Tóquio em 1938, que fez uma boa parte da sua carreira na Suécia, muitas vezes ao lado do seu parceiro Ingmar Bergman, com quem teve uma filha. Estreada no Festival de Cannes, a série conta com depoimentos da própria actriz, bem como de nomes como Cate Blanchett, Jessica Chastain, John Lithgow, Jeremy Irons ou Sam Waterston.

Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop, Netflix, quarta-feira, 9 de Agosto — A história das mulheres no hip-hop, género que celebra 50 anos a 11 de Agosto, é aqui contada nesta série documental com produção executiva da escritora dream hampton, que co-escreveu Decoded, o livro de Jay-Z, e foi responsável por Surviving R. Kelly. São quatro episódios com entrevistas a pessoas como Queen Latifah e Monie Love, que colaboraram na faixa que dá o nome ao documentário, MC Lyte, Roxanne Shanté, Yo-Yo, Da Brat, Rah Digga, Bahamadia, Remy Ma, Rapsody, Tierra Whack, Saweetie ou Chika.

Strange Planet, Apple TV+, quarta-feira, 9 de Agosto — Num planeta que, como o nome indica, é estranho, uma raça de seres azuis é tão bizarra e peculiar quanto a humana. É essa a premissa da banda desenhada criada para a internet por Nathan W. Pyle em 2019 que agora se transformou numa série de animação, co-criada pelo próprio Pyle e por Dan Harmon, o criador de Community. No elenco de vozes surgem nomes como Tunde Adebimpe, vocalista de TV on the Radio, os cómicos Demi Adejuyigbe, Hannah Einbinder, James Adomian e Beth Stelling, ou Danny Pudi.

Painkiller, Netflix, quinta-feira, 10 de Agosto — Depois de Dopesick, outra série pega nas origens da epidemia de opióides que assola os Estados Unidos, nomeadamente, na forma como a família Sackler trouxe ao mundo o OxyContin. Criada por Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster a partir do livro homónimo de Barry Meier, conta os lados dos autores do crime, das vítimas e de quem tentou contar a verdade sobre o assunto. No elenco, Uzo Aduba, Matthew Broderick e Taylor Kitsch.