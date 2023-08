Governo britânico anuncia parceria com redes sociais para “parar os barcos” de migrantes

Facebook, Twitter e TikTok vão colaborar com a Agência Nacional do Crime para remover conteúdo online que encoraje migrantes e requerentes de asilo a fazerem a travessia do canal da Mancha.

O Governo do Reino Unido anunciou este domingo uma “parceria voluntária” entre a Agência Nacional do Crime (NCA, na sigla em inglês) e várias empresas detentoras de redes sociais no âmbito do combate à imigração irregular. O objectivo da colaboração é identificar e remover conteúdo online que possa encorajar migrantes e requerentes de asilo a fazerem a travessia do canal da Mancha.