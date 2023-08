“Paixão pelo futebol” tramou Vincenzo La Porta, mafioso que estava em fuga há uma década

Um dos 100 fugitivos mais perigosos de Itália foi capturado depois de assistir a um jogo do Nápoles num restaurante na Grécia. Vincenzo La Porta andava há mais de uma década a escapar às autoridades, mas foi visto em Corfu a comemorar depois de a equipa da sua cidade natal vencer, pela primeira vez em 33 anos, o campeonato italiano, em Maio deste ano.

Os investigadores conseguiram localizá-lo numa imagem, a festejar entre outros adeptos. Estava a usar um boné de beisebol e a agitar as cores da equipa italiana, azul e branco. Com a ajuda dos colegas gregos, a polícia italiana dirigiu-se para a ilha para prender o homem de 60 anos e acabou por conseguir impedir La Porta de fugir. "O que o traiu foi a sua paixão pelo futebol e pela equipa do Nápoles", disse a polícia em comunicado, citada pela BBC. "Com a vitória no campeonato, La Porta não resistiu a comemorar."

O italiano está preso desde sexta-feira na Grécia, a aguardar extradição para a Itália.

Acredita-se que Vincenzo La Porta esteja ligado à Camorra, a máfia de Nápoles, e já foi condenado à revelia em Itália por associação criminosa, evasão fiscal e fraude. Se for extraditado para a Itália, deverá cumprir uma pena de prisão de 14 anos e quatro meses.

"Ele começou uma nova família na Grécia. Tem um filho de nove anos e está a trabalhar como cozinheiro para sobreviver. Sofre de problemas cardíacos. Se for extraditado, ele e sua família ficarão arruinados", disse o advogado de La Porta à agência de notícias AP. A polícia italiana disse ainda que La Porta foi capturado perto do restaurante onde supostamente trabalhava como chef.

A BBC escreve ainda que as autoridades foram implacáveis na perseguição a La Porta, seguindo de perto todos os seus movimentos financeiros e partilhas online, "esperando que ele desse um passo em falso".