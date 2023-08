Évora, Santarém, Castelo Branco e Portalegre sob aviso vermelho na segunda-feira

Distritos estarão sob aviso vermelho na segunda-feira, entre as 00h00 e as 21h00, devido ao tempo quente.

Évora, Santarém, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso vermelho na segunda-feira, entre as 00h00 e as 21h00, devido ao tempo quente, situação que motiva aviso laranja para outros 10 distritos de Portugal continental, informou o IPMA.

Na segunda-feira, os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga estarão sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro), devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", situação que poderá prologar-se até às 18h00 de quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho (o mais grave) aplicar-se-á aos distritos de Évora, Santarém, Castelo Branco e Portalegre, na segunda-feira, entre as 00h00 e as 21h00, hora em que a maioria passa para aviso laranja, que vigorará até 21h00 de terça-feira, à excepção de Évora, que passa para aviso amarelo (o segundo menos grave) até às 18h00 de quarta-feira.

A estes 14 distritos sob aviso, juntam-se Porto, Viana do Castelo e Aveiro, que estão sob aviso amarelo desde as 18h16 de domingo, situação que se irá manter até às 21h00 de terça-feira, segundo o IPMA.

Dos 18 distritos de Portugal continental, Faro é o único que não se encontrará nos próximos dias sob qualquer tipo de aviso, tendo estado sob aviso laranja até às 21h00 de domingo, de acordo com as previsões meteorológicas.

O IPMA emitiu também avisos amarelos para o arquipélago da Madeira, nomeadamente costa norte, costa sul e Porto Santo, entre as 18h15 de domingo e as 18h00 de terça-feira.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, o Governo está a ponderar declarar situação de alerta devido ao elevado perigo de incêndios rurais, disse a secretária de Estado da Protecção Civil.

De acordo com o instituto responsável pelo serviço meteorológico, desde sábado que se assiste a uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima, "salientando-se alguns locais das regiões centro e sul, com valores observados superiores a 40°C [graus Celsius]".

"Até dia 09 [quarta-feira], a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40°C na maior parte do território, com exceção da faixa costeira ocidental, voltando-se a atingir valores superiores a 40°C no interior, podendo no dia 07 [segunda-feira] aproximar-se aos 45°C no Vale do Tejo e no Alto Alentejo", indicou o IPMA, referindo que as noites deverão ser quentes.

"A persistência de tempo quente deverá manter-se, pelo menos, até dia 08 [terça-feira], a partir do qual se prevê uma descida gradual dos valores de temperatura", adiantou, explicando que essa descida deverá ocorrer na região sul na terça-feira, alargando-se ao restante território nos dois dias seguintes, com valores de temperatura mínima acima de 20°C em parte significativa do território.

A partir de terça-feira, o IPMA prevê uma rotação do vento para o quadrante sul, e, por conseguinte, uma descida gradual dos valores de temperatura, que deverá ocorrer, inicialmente, na região sul, estendendo-se gradualmente ao restante território na quarta e quinta-feira.