Últimos dias da JMJ trazem calor, muito calor. Estes são os conselhos da DGS

É já a partir desta sexta-feira que Portugal vai começar a sentir um aumento das temperaturas, que vai coincidir com os últimos dias da Jornada Mundial da Juventude, evento que reúne milhares de pessoas em Lisboa.

A partir de 4 de Agosto de 2023, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se um aumento de temperatura para todo o continente, em particular para a região Sul. O aumento de temperatura será mais acentuado no fim-de-semana, esperando-se valores máximos entre 33 e 40ºC nas regiões Centro e Sul, e entre 31 e 36ºC na região Norte.

Em Lisboa, prevê-se que a temperatura máxima se situe entre 32 e 34ºC no dia 4 de Agosto e entre 37 e 40ºC durante o fim-de-semana. O IPMA emitiu até um aviso laranja devido ao calor, o segundo mais grave de uma escala de quatro, para o próximo fim-de-semana, em Lisboa. E a Protecção Civil já avisou que vai manter o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

Face a estas previsões, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) emitiu, em comunicado, uma lista de medidas de protecção adicionais contra o calor, como o aumento de ingestão de água. Sempre que possível, deve procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados. Procure beber água, pelo menos 1,5 litros por dia, sendo que em dias de maior calor deverá reforçar o consumo. Também pode beber sumos de fruta natural sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Deve optar por refeições leves e frescas e utilizar protector solar com factor igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas. Também é aconselhado que utilize roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com protecção ultravioleta.

A DGS diz ainda que deve escolher as horas de menor calor para grandes deslocações, fazer pausas frequentes durante o dia, descansando e dormindo e dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida. "Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24", lê-se no comunicado.