Dois marinheiros dos EUA detidos sob a acusação de espiarem para a China

Dois marinheiros dos Estados Unidos foram presos sob a acusação de entregarem material sensível de segurança nacional à China, informaram as autoridades norte-americanas.

O suboficial Wenheng Zhao, 26 anos, foi acusado de conspiração e suborno por ter recebido cerca de 15 mil dólares (13.700 euros) em troca de fotografias e vídeos de informações militares confidenciais dos EUA. O marinheiro Jinchao Wei, cuja idade não foi revelada, foi acusado de conspirar para enviar informações de defesa nacional para a China em troca de milhares de dólares.

O procurador-geral adjunto Matt Olsen disse na quinta-feira aos jornalistas em San Diego que, devido às acções dos homens, “informações militares sensíveis acabaram nas mãos da República Popular da China”.

Zhao é acusado de enviar ao seu contacto chinês planos para exercícios militares dos EUA na região do Indo-Pacífico, diagramas eléctricos e planos para um sistema de radar numa base militar dos EUA em Okinawa, no Japão, e detalhes de segurança de instalações navais dos EUA no condado de Ventura e na ilha de San Clemente, nos arredores de Los Angeles.

Wei é acusado de divulgar informações sobre o USS Essex, um navio de assalto anfíbio onde serviu, bem como sobre outros navios de guerra americanos, incluindo dezenas de manuais técnicos que descrevem as armas, a estrutura de poder e as operações do Essex.

Os contactos de Wei e Zhao não foram imediatamente localizados.

“Não há ameaça maior e multigeracional para os Estados Unidos” do que a China, disse a agente especial do FBI Stacey Moy. Pequim “Não se deterá perante nada para atacar os Estados Unidos no seu plano estratégico para se tornar a única superpotência mundial”.

A tensão nas relações entre os Estados Unidos e a China tem vindo a aumentar nos últimos anos devido a uma série de questões de segurança nacional e comerciais. Os Estados Unidos acusaram a China de espionagem e de levar a cabo ciberataques, uma acusação que Pequim rejeitou. Pequim também declarou que está a ser ameaçada por espiões.