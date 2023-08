Cinco activistas da Greenpeace libertados sob caução depois de protesto em casa de Sunak

A polícia libertou sob fiança cinco activistas da Greenpeace detidos depois de, na quinta-feira, terem realizado uma acção de protesto na casa do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no North Yorkshire.

“Os cinco suspeitos detidos depois do protesto em Kirby Sigston, a 3 de Agosto, foram libertados sob caução condicional da polícia, para permitir a realização de inquéritos complementares”, adiantou, esta sexta-feira, a polícia do North Yorkshire, citada pela CNN.

Quatro dos activistas detidos usaram escadas e cordas para subir ao telhado da casa senhorial em Kirby Sigston, em pleno campo, 325 km a norte de Londres, enquanto o outro é suspeito de perturbação da ordem pública, acusação relacionada com o protesto.

A Greenpeace UK, que filmou o protesto e o divulgou no seu site oficial, queria chamar a atenção para o plano do Governo britânico de permitir a emissão de 100 novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, ao largo da costa escocesa. Daí que tenha coberto uma das fachadas da mansão com enormes panos negros.

Mesmo estando Sunak, a mulher e os filhos de férias na Califórnia, o protesto da Greenpeace está ser considerado como uma grave quebra de segurança. Na opinião de Peter Walker, antigo chefe-adjunto da polícia do North Yorkshire, em declarações à rádio LBC, é preciso abrir “uma investigação para saber como foi possível” os activistas terem tido acesso sem problemas à casa do primeiro-ministro.

Não é só terem podido aceder sem problemas. Entre as 8h, quando subiram ao telhado, e as 13h15 de quinta-feira, quando foram detidos, os activistas permaneceram no local sem serem incomodados.

“A casa estava vazia. Não o teríamos feito se ele [Sunak] estivesse lá, porque a nossa intenção era chamar a atenção para o facto do que ele está a fazer ser um grande desastre para o clima e não para falar da sua família ou onde vive”, disse à Sky News Areeba Hamid, co-directora executiva para o Reino Unido da organização ambientalista.

Tratou-se de “uma resposta proporcional para uma decisão desastrosa”, sublinhou.