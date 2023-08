Português que estava a dar a volta ao mundo de mota morre em acidente no Paquistão

Motard de 28 anos, natural da Marinha Grande, foi vítima de uma colisão entre a mota que conduzia e uma carrinha. Morreu no local do acidente.

Nuno Castanheira, um motard de 28 anos da Marinha Grande que estava a dar a volta ao mundo de mota, morreu esta quinta-feira num acidente de viação no Paquistão. Segundo o jornal paquistanês The Express Tribune, o português, que foi vítima de uma colisão entre a mota que conduzia e uma carrinha, morreu no local do acidente.

O acidente aconteceu perto de Dalbandin. Duas pessoas, que viajavam na carrinha, também ficaram feridas e foram transportados para o hospital mais próximo. O jornal refere que os acidentes mortais naquela província, causados pela degradação das estradas e falta de segurança da maioria dos autocarros, têm aumentado.

Nuno Castanheira tinha entrado no Paquistão, vindo do Irão, na quarta-feira. O jovem tinha partido de Portugal a 21 de Maio e tinha como objectivo passar por mais de 50 países de mota. A viagem deveria durar mais de dois anos. No Facebook, Nuno criou até uma página (Mission Unplug), para partilhar os progressos da sua jornada.

"Uma das experiências mais espectaculares desta viagem. O cenário criado pelas dunas é fascinante e espero um dia conseguir andar nelas de moto, como deve ser! Acampar no deserto estava na minha bucket list. Infelizmente, depois de termos montado a tenda e cozinhado, eu e o meu amigo Martin Wuerzer tivemos de encontrar abrigo noutro sítio. O vento ficou demasiado forte. A tenda encheu-se de areia e por pouco não voou dali para fora! Fica para uma próxima!", lê-se na última publicação partilhada pelo português, há seis dias.