Sexta na TV: de O Assassino Perfeito aos Parasitas de Bong Joon-ho

Há ainda o ciclo de documentários Mulheres Extraordinárias, a história negra da Lagoa de Chuuk, Gilmore Girls , a estreia de The Lost Flowers of Alice Hart e Alvin e os Esquilos.

CINEMA

O Assassino Perfeito

TVCine Top, 21h30

Escrito por W. Peter Iliff e realizado por Richard Hughes, este thriller de acção segue o percurso de Cuda (Antonio Banderas), um assassino profissional implacável mas com um código de honra muito próprio. A história começa quando ele decide resgatar Billie, uma rapariga de 15 anos, das mãos do perigoso gangue para quem trabalha. No elenco, para além de Banderas, encontramos também Mojean Aria, Zolee Griggs, Alexis Ren e Kate Bosworth.

Parasitas

RTP2, 22h52

Depois de ambos os pais terem perdido os empregos, uma família sul-coreana tenta sobreviver numa pequena cave à custa de biscates. A oportunidade de mudança surge quando Ki-woo, o filho, é recomendado por um amigo para o substituir como explicador de inglês em casa de uma família abastada. Lá, vai conhecer Da-hye, a sua jovem e atraente nova aluna. Ao perceber que os donos da casa procuram uma professora de artes para o filho mais novo, Ki-woo tem uma ideia: sugerir o nome de uma "conhecida" sua que, na verdade, é a própria irmã. A partir daqui, tudo se descontrola. Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia negra sobre injustiças sociais, com assinatura do aclamado realizador sul-coreano Bong Joon-ho (The Host - A Criatura, Snowpiercer - Expresso do Amanhã). Parasitas foi também o vencedor-surpresa dos Óscares 2020: Melhor Filme, Realizador, Argumento Original e Filme Estrangeiro.

DOCUMENTÁRIOS

Frida - Viva la Vida

TVCine Edition, 22h

Durante Agosto e Setembro, as noites de sexta-feira serão dedicadas a uma programação especial de documentários focados em, ao todo, oito Mulheres Extraordinárias, que nos mostrarão as vidas de personalidades como a artista mexicana Frida Kahlo à recente Nobel da Literatura Annie Ernaux. O ciclo começa com um filme de Giovanni Troilo que explora a dualidade de Kahlo: enquanto mulher e enquanto artista. Asia Argento dará voz às palavras da própria através das suas cartas, diários e documentos privados. Viajamos até ao interior do México para explorar as suas obras.

Lagoa de Chuuk

RTP2, 20h37

Um documentário em estreia que nos leva a um local negro. Aquela que foi uma base militar japonesa é agora marcada pelos navios naufragados que resultaram da Operação Hailstone, uma manobra táctica da Marinha dos Estados Unidos, comparada a Pearl Harbor.

SÉRIES

Gilmore Girls

Biggs, 20h50

Na sua versão original e com episódios de segunda a sexta-feira, estreia uma das séries com diálogos mais rápidos e com mais referências pop da televisão americana. Começou no ano 2000 e teve sete temporadas, mais um especial de quatro episódios na Netflix. Ao Biggs, chega a primeira temporada desta história sobre Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), uma mãe solteira e a sua filha de 16 anos, que vivem na idílica pequena cidade de Stars Hollow, no Connecticut. A relação das duas tem tanto de proximidade e cumplicidade, como a de Lorelai e a da sua mãe Emily (Kelly Bishop), por sua vez, nunca teve. Mas apesar da agitada história familiar, esta série é uma comédia de coração grande e frases mordazes. Criada por Amy Sherman-Palladino.

The Lost Flowers of Alice Hart

Prime Video, streaming

Estreiam os três primeiros episódios de The Lost Flowers of Alice Hart, uma série dos produtores de Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e Anatomia de um Escândalo, que conta com Sigourney Weaver no papel principal, a quem se junta Asher Keddie, Leah Purcell, Frankie Adams e Alycia Debnam-Carey. Com sete episódios no total, e baseada no best-seller homónimo de Holly Ringland, a história foca-se na titular Alice, que com nove anos perdeu os pais. Quando vai viver com a avó June (Weaver), para a sua quinta de flores, vai perceber, numa trama que se desenrola através de várias décadas, que há muito no passado da família com o qual deve lidar.

INFANTIL

Alvin e os Esquilos (VP)

Hollywood, 21h30

Quem viveu a infância nos anos 1980 certamente recordará os três irmãos esquilos cantores: Alvin, o líder nato, Simon, sobredotado e o mais atinadinho, e Theodore, tímido mas absolutamente irresistível. Os três esquilos que vivem dentro de um pinheiro acabam por ir parar, depois de uma série de peripécias, ao saco de Dave Seville. Dave é um compositor, que descobre que os pequenos esquilos para além de semearem a confusão na sua casa são também óptimos cantores. Compõe então uma canção para Alvin, Simon e Theodore, que se torna imediatamente num êxito musical e os pequenos esquilos na banda sensação. Mas um produtor sem escrúpulos tenta explorá-los e afastá-los de Dave.