Lembranças de Kurt Cobain e domínio web de Elvis Presley vão a leilão

A venda online Artifacts of Hollywood & Music, a 26 de agosto, contará com mais de 350 lotes de objectos de cantores, actores, além de figurinos de filmes.

Uma guitarra eléctrica que pertenceu ao vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, está entre os principais lotes a serem vendidos no Leilão Kruse GWS no final deste mês, e poderá render mais de 200 mil dólares (mais de 183 mil euros).

“Penso que vamos assistir a uma grande actividade [de licitação] por esta guitarra”, afirmou a leiloeira principal, Brigitte Kruse.

A venda inclui ainda rabiscos, fotografias e até óculos de natação de Cobain, mas é no instrumento que são depositadas as maiores esperanças: “Esperaria que esta guitarra se situasse provavelmente na ordem das centenas de milhar, de forma conservadora”, afirmou Kruse.

Espera-se que as jóias feitas à medida, pertencentes a Elvis Presley, também sejam vendidas por centenas de milhares de dólares, enquanto a venda de um domínio de Internet com o nome do rei do rock — ElvisPresley.com — será um lote único no leilão. O domínio não pode ser utilizado para comércio electrónico e está avaliado em cem mil dólares (91.575€).

Adereços de filmes, como os óculos de sol usados por Jamie Fox no êxito de bilheteira de 2006 Dreamgirls, juntamente com o anel e o relógio de pulso que usou no filme, também estarão à venda.

Os carros de vários filmes também estão entre os lotes: como da franquia Velocidade Furiosa e um dos cinco carros de Thelma e Louise (1991).