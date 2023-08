Já abriu a piscina de água salgada aquecida na praia de Buarcos

Já se pode ir a banhos na piscina de água salgada aquecida, instalada em pleno areal da praia de Buarcos. A confirmação da abertura ao público foi feita pelo próprio presidente da autarquia da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, nas redes sociais: “Abriu agora. Parece um quadro, com a vista de Buarcos.”

A piscina, com água do mar aquecida através de energia solar, instalada na faixa de areia entre os passadiços e a Avenida do Brasil, é semelhante àquela que foi instalada em 2022 em Vila Nova de Gaia, com 25 por 20 metros e profundidade máxima de um metro, num projecto desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Na próxima semana, deverá abrir ao público a segunda piscina anunciada pela autarquia da Figueira da Foz, desta vez no areal de São Julião, em frente à pista de atletismo. Cada estrutura representa um investimento na ordem dos 100 mil euros, que deverão ser financiados pelo Turismo de Portugal, através das receitas de jogo do Casino.

Através das redes sociais, a autarquia garantiu na sexta-feira passada que “os serviços procederam ao enchimento e verificação de todas as condições necessárias” ao funcionamento da piscina de Buarcos, que tinha sido “testada” naquele mesmo dia.