Juíza diz que Renault cometeu crime ao bloquear baterias de carros eléctricos

Em causa estão mais de 100 viaturas do modelo Zoe, vendidas por uma empresa de Vila do Conde, que estiveram bloqueadas durante mais de um mês.

Uma juíza do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou que o grupo Renault cometeu um crime informático ao ter bloqueado as baterias de mais de 120 carros eléctricos do modelo Zoe, seminovos, que foram vendidos por uma empresa portuguesa de Vila do Conde, que opera com a marca E-Drive Option.