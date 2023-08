Bandas de tributo: quando a imitação é elogio sincero ao rock’n’roll

Subitamente, as luzes desapareceram do palco, um som de fundo começou a surgir, dezenas de pessoas marcharam para mais perto do gradeamento. Em muitas das suas t-shirts fazia faísca o logótipo dos Linkin Park, que no seu auge – entre 2000 e 2004, quando o nu metal encabeçava as tabelas de vendas – foram uma das maiores bandas do mundo. O local era o Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios, que acolheu o festival Lendas do Rock, composto exclusivamente por bandas de tributo. O grande cabeça de cartaz: os Hybrid Theory, projecto algarvio que se dedica a transpor para o palco as canções da banda norte-americana, em hiato desde 2017, ano em que o vocalista Chester Bennington pôs termo à própria vida.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt