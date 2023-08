Quase meio milhar de médicos reformados trabalham no SNS. É um número recorde

É um regime que foi criado em 2010 para ajudar transitoriamente a aliviar o problema da escassez de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas acabou por ser prolongado pelos sucessivos governos e a adesão tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Em Junho passado, bateu-se um recorde: o SNS contava já com perto de meio milhar de médicos aposentados que decidiram regressar aos cuidados de saúde primários e aos hospitais públicos. Eram então 478 os reformados no activo no SNS, o maior número de sempre, e a maior parte desempenhava funções em centros de saúde e a tempo parcial, de acordo com os dados adiantados ao PÚBLICO pelo Ministério da Saúde.

