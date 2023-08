Jovens não inscritos têm de ficar na Avenida da Liberdade na cerimónia de acolhimento do Papa

Os peregrinos não inscritos terão de ficar na Avenida da Liberdade, em Lisboa, durante a cerimónia de acolhimento do Papa Francisco, que se realizará nesta quinta-feira, às 17h45, na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII. A informação foi transmitida pela Polícia de Segurança Pública na conferência de imprensa sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desta quarta-feira.

Ao contrário do que aconteceu na terça-feira, na missa inaugural da JMJ, em que todos os peregrinos poderiam entrar no recinto e estar em qualquer lugar, esta quinta-feira o mesmo recinto estará dividido por sectores e apenas acessível aos peregrinos inscritos.

“Amanhã [quinta-feira] haverá controlo de acessos no recinto e [o peregrino] será direccionado para o acesso à sua credencial”, disse Pedro Moura, superintendente da Polícia de Segurança Pública. Os peregrinos inscritos têm uma credencial com uma letra e um sector: o A corresponde à cor verde; o B ao vermelho; e o C ao azul. Os peregrinos deverão direccionar-se para o sector da sua cor. “Cada um dos sectores tem portas em número suficiente. Apelamos a que as pessoas possam apresentar-se o mais cedo possível”, disse o superintendente.

Os peregrinos não inscritos terão de ficar na Avenida da Liberdade. “Apelamos aos peregrinos não inscritos que não se desloquem para as portas situadas no Parque Eduardo VII ou para a zona do Marquês de Pombal”, afirmou Pedro Moura. O superintendente referiu que “é expectável que o Papa Francisco possa percorrer todo o recinto de maneira a que possa estar junto de todos os jovens”.