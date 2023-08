Recado do cardeal-patriarca aos jovens: larguem os ecrãs e ponham-se a caminho

A primeira grande mensagem da JMJ Lisboa aos jovens de todo o mundo foi que não se deixem ficar reféns das armadilhas do mundo virtual. “A virtualidade mantém-nos sentados, diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos usá-los", alertou o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, durante a homilia na missa inaugural do evento que arrancou nesta terça-feira, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, e decorre até ao dia 6 de Agosto.

Diante de uma multidão composta por cerca de 200 mil jovens (segundo as estimativas da organização) de diversíssimos países, o cardeal-patriarca elogiou os que recusam substituir a realidade verdadeira pela “aparência virtual de um mundo à escolha” e se põem a caminho, “ao encontro dos outros e do mundo como ele é, tanto para o admirar como para o fazer melhor”.

“De longe ou mais perto, pusestes-vos a caminho. É muito importante pôr-se a caminho. Assim, devemos encarar a própria vida como caminho a percorrer, fazendo de cada dia uma nova etapa”, elogiou, durante uma missa que contou com a participação do coro da jornada, composto por 210 cantores e 100 músicos de todas as dioceses de Portugal e dirigido pela maestrina Joana Carneiro.

“Vivemos mediaticamente e já não saberíamos viver doutro modo (…), mas não nos dispensamos de caminhar por nós mesmos, de contactar e verificar directamente a realidade que nos toca, a nós e a todos”, acrescentou ainda D. Manuel Clemente, enquadrado pelo azul-celeste do palco instalado no alto do Parque Eduardo VII, da autoria do arquitecto João Matos e que terá custado cerca de 450 mil euros, pagos pela Fundação JMJ, com o apoio de uma entidade privada. O custo inicial rondava os dois milhões, mas, depois da indignação em torno do altar-palco do Parque Tejo, o projecto foi revisto, tendo acabado por ficar com 40 metros de largura e 24 de altura.

É a partir deste mesmo palco, que ocupa um total de 430 metros quadrados, que o Papa Francisco vai presidir à “cerimónia de acolhimento”, marcada para as 17h45 de quinta-feira. Na sexta-feira, o líder da Igreja Católica voltará ao Parque Eduardo VII para a via-sacra com os jovens.

A chegada do Papa está prevista para as 10h, na Base Aérea de Figo Maduro, onde o aguarda o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.