Mais de 200 pessoas contribuíram para cartazes que lembram abusos sexuais na Igreja

Telma Tavares, This Is Our Memorial

Telma Tavares, This Is Our Memorial

Lisboa acordou com vários cartazes que lembram as conclusões do relatório sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, uma crítica ao "silêncio ensurdecedor" quanto a este assunto durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Os outdoors foram instalados depois de duas campanhas de angariação de fundos organizadas por um grupo de cidadãos. Ainda que a ideia fosse juntar verbas para afixar um outdoor, a primeira campanha, iniciada a 27 de Julho, superou a meta dos 950 euros. Em menos de um dia, 216 pessoas ajudaram a angariar 2226 euros. Assim, foi lançado um segundo crowfunding, a 29 de Julho, para acumular mais 700 euros e preparar a afixação de um terceiro cartaz. Uma vez mais, o objectivo foi superado, com 77 pessoas a doarem, no total, 760 euros.

Os cartazes foram afixados em Loures, Algés e na Alameda com as conclusões da comissão independente (ICAR) que investigou os casos de abuso. Cada ponto vermelho representa uma vítima de abuso sexual na Igreja Católica. Em inglês, lê-se que "mais de 4800 crianças" foram abusadas por elementos da igreja.

Esta manhã foram vistos elementos da Polícia Municipal de Lisboa junto aos cartazes instalados pela iniciativa cidadã This Is Our Memorial ("este é o nosso memorial", em português). Ao P3, fonte da PSP esclareceu que "a opinião pública é livre" e, uma vez que os cartazes "não instigam à violência", será apenas verificado o cumprimento dos "formalismos de pagamento e comunicação" à Câmara Municipal de Lisboa, processos inscritos na legislação municipal.

A legislação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) prevê que o licenciamento dos outdoors deve ser feito com, pelo menos, "15 dias antes do início do prazo pretendido sempre que este seja inferior a 30 dias". Sobre esta questão, a PSP admitiu que, para este dia, tem outras prioridades e remeteu mais esclarecimentos para a câmara.

Um grupo "com diversos credos" para quebrar o silêncio

O projecto This Is Our Memorial, um grupo de cidadãos que se diz "com diversos credos", critica o silêncio da ICAR desde a véspera da JMJ, fingindo que "este relatório não existe". Além disso, criticam as indecisões sobre o memorial em homenagem às vítimas de abuso sexual.

"As declarações públicas de elementos envolvidos na organização da JMJ, e até do Presidente da República, vão desde a minimização das vítimas até ao assumir do 'desconforto' com a ideia de um memorial", lê-se no site.

Apesar do esforço para alertar para a situação, os promotores da iniciativa lembram que "nada poderá reparar a experiência e a vida" das vítimas. Por isso, reforçam, assumem a missão de "denunciar o silêncio ensurdecedor".

No site do This Is Our Memorial também são disponibilizados os contactos de várias associações de apoio a vítimas de abuso sexual.

Durante a semana em Lisboa, o Papa Francisco irá reunir-se com vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. O pontífice aterrou em Portugal na manhã desta quarta-feira.