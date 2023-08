Os cinco dias do Papa Francisco em Portugal

O programa oficial da visita do Papa Francisco inclui encontros, que não estavam previstos no programa inicial, com líderes e representantes de confissões religiosas radicadas em Portugal.

A chegada do Papa Francisco a Portugal está prevista para as 10h de quarta-feira, no Aeroporto de Figo Maduro. O programa tem início com a cerimónia de boas-vindas no Palácio de Belém (10h45), seguindo-se uma visita de cortesia ao Presidente da República e um encontro com entidades civis e diplomáticas no Centro Cultural de Belém.

Da parte da tarde, o Papa encontra-se com o primeiro-ministro na Nunciatura Apostólica, às 16h45, e preside, depois, à oração de vésperas no Mosteiro dos Jerónimos (17h30), com membros do clero e dos institutos de Vida Consagrada.

Na quinta-feira, o programa começa às 9h, na sede da Universidade Católica Portuguesa, com um encontro com jovens universitários, seguindo-se uma visita à sede da Scholas Occurentes (organização internacional de direito pontifício que integra meio milhão de redes educativas ) , em Cascais, às 10h40.

O primeiro encontro com os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está marcado para as 17h45, no Parque Eduardo VII, com a cerimónia de acolhimento.

Na sexta-feira, o Papa começa o dia com a confissão de alguns jovens na “Cidade da Alegria” (Jardim Vasco da Gama), às 9h, seguindo-se um encontro com representantes de centros de assistência sociocaritativa no Centro Paroquial do Bairro da Serafina (Lisboa).

Neste dia, e num acrescento ao programa inicial, o Papa vai encontrar-se, às 11h30, com líderes e com mais de uma dezena de representantes de outras confissões religiosas radicadas em Portugal, na Nunciatura Apostólica do Vaticano, em Lisboa, revelou o jornal online 7 Margens.

O Papa Francisco almoça depois com jovens também na Nunciatura Apostólica, e o programa deste dia termina com a celebração da Via Sacra, pelas 18h, na “Colina do Encontro”, no Parque Eduardo VII.

No sábado, o Papa vai para Fátima de helicóptero, chegando à Cova da Iria para recitar o terço com jovens doentes, às 9h30, na Capelinha das Aparições. A estada no Santuário de Fátima termina pelas 11h, com regresso a Lisboa, onde às 18h decorre um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus (Jesuítas), no Colégio de S. João de Brito.

O ponto final da JMJ decorre a partir das 20h45, no Parque Tejo, com a vigília de oração, no “Campo da Graça” (Parque Tejo).

O Papa Francisco regressa ao “Campo da Graça” no domingo, às 9h, onde preside à missa final da JMJ e à recitação do Ângelus. À tarde, pelas 16h30, tem encontro marcado com os voluntários da jornada, no Passeio Marítimo de Algés.

A cerimónia de despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, está marcada para as 17h50.

Ao longo dos cinco dias da permanência do Papa Francisco em Lisboa, estão ainda previstas várias audiências e encontros privados, nomeadamente o encontro com vítimas de abusos sexuais, sem data e local conhecidos, de forma a proteger a identidade das vítimas.