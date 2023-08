Justin Trudeau e a sua mulher Sophie anunciam separação após 18 anos de casamento

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a sua mulher, Sophie, estão a separar-se. Os dois assinaram um acordo legal, informou o gabinete do governante, numa declaração emitida nesta quarta-feira. “Eles trabalharam para garantir que todos os passos legais e éticos em relação à sua decisão de se separar foram tomados, e continuarão a fazê-lo no futuro”.

Justin Trudeau, de 51 anos, e Sophie, de 48 anos, casaram-se no final de Maio de 2005. Têm três filhos.

“Continuam a ser uma família unida e Sophie e o primeiro-ministro estão empenhados em criar os seus filhos num ambiente seguro, de amor e de colaboração”, refere o comunicado. “A família estará junta nas férias, a partir da próxima semana.”

No Instagram, Justin Trudeau e Sophie Grégoire Trudeau publicaram nas respectivas contas uma nota similar, em francês e inglês, praticamente à mesma hora, em que informam que, “após muitas conversas significativas e difíceis”, foi tomada a decisão de se separarem.

Os dois ressalvam que continuam “a ser uma família unida, com profundo amor e respeito um pelo outro”, pedindo ao público respeito pela sua privacidade também pelo “bem-estar dos filhos”: Xavier, de 15, Ella-Grace, de 14, e Hadrien, de 9.

De acordo com os media canadianos, os problemas no casamento chegaram a ser motivo de boatos, mas o casal sempre manteve as suas discórdias longe dos holofotes. Numa publicação de 2022, quando assinalaram 17 anos de casamento, Sophie assumia que os relacionamentos longos podem ser “desafiadores de muitas maneiras”, havendo “dias soalheiros, tempestades pesadas, e tudo no meio”.

As suas últimas aparições públicas como casal ocorreram na coroação de Carlos III, em Maio, quando os dois se deslocaram a Londres, e em Otava, quando receberam o Presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, em Março.