De Lisboa a Jerusalém: a super-Lua iluminou o céu em todo o mundo

Uma super-Lua iluminou o céu em todo o mundo na noite desta terça-feira. Lisboa, Rio de Janeiro, Madrid, Atenas, Teerão e Jerusalém: não faltou quem fotografasse o satélite natural da Terra no seu esplendor. O PÚBLICO reuniu fotografias enviadas pelos leitores de vários pontos de Portugal (e não só), assim como imagens do resto do mundo registadas por fotógrafos em todo o mundo.

O fenómeno acontece quando uma Lua Cheia coincide com o ponto de maior aproximação da Terra, ao qual se dá o nome de perigeu. Ao PÚBLICO, Ricardo Reis, do grupo de comunicação de ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, explicou que a super-Lua de terça-feira estaria a uma distância de aproximadamente 357.530 quilómetros da Terra.

Esta super-Lua é também conhecida como “Lua do Esturjão” em algumas zonas do planeta, devido ao facto de acontecer numa época do ano em que esse peixe é abundante na região dos Grandes Lagos da América do Norte, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, de acordo com a agência EPA.

Agosto terá ainda outra super-Lua no dia 31 — esta terá o nome de “Lua azul”, designação que a comunidade científica dá à segunda Lua Cheia no mesmo mês. Essa será também a super-Lua de 2023 que estará mais próxima da Terra — a cerca de 357.344 quilómetros.