Coreia do Sul em alerta máximo. Calor extremo já causou 22 mortes

A Coreia do Sul elevou o alerta de calor para o seu nível mais alto pela primeira vez em quatro anos, uma vez que partes do país estão a registar temperaturas superiores a 38 graus Celsius, informou o Ministério do Interior e da Segurança esta quarta-feira.

Estima-se que o calor abrasador tenha matado pelo menos 22 pessoas em todo o país até terça-feira, mais do triplo do recorde de sete durante o mesmo período do ano passado, disse um funcionário da Agência Nacional de Bombeiros.

A temperatura oficial medida na cidade de Yeoju, a sul de Seul, atingiu 38,4 graus Celsius na terça-feira, informou ainda o Ministério do Interior e da Segurança. A Coreia do Sul elevou o nível de alerta de calor no sistema de quatro níveis para o mais alto a partir das 18h de terça-feira, pela primeira vez desde 2019.

O aviso "grave" mais elevado é emitido quando se espera que a temperatura aparente seja de 35 graus Celsius ou superior em pelo menos 40% das 180 regiões do país durante três ou mais dias. Também pode ser emitido quando a temperatura aparente é susceptível de ser igual ou superior a 38 graus Celsius durante três ou mais dias em 10% do país.

"Este tempo deixa-me muito suado só de andar por aí", disse Cho Ye-jin, uma estudante universitária de 21 anos, segurando uma ventoinha portátil numa das mãos, no bairro turístico de Myeongdong, em Seul. "Não se pode suportar este tempo sem uma ventoinha".

No condado de Buan, no Sul do país, onde está a decorrer o 25º Jamboree dos Escuteiros Mundiais, cerca de 400 participantes queixaram-se de sintomas relacionados com o calor no dia de abertura, na terça-feira, segundo as autoridades.

"A maior parte deles apresentava sintomas ligeiros, tais como dores de cabeça temporárias, e ninguém está a ser tratado como doente grave", declarou o comité organizador em comunicado. O comité disse ainda que tinha seis helicópteros e 70 camas de hospital prontas para transferir pacientes em caso de emergência. Cerca de 43 000 pessoas de todo o mundo deverão participar no festival de campismo, que decorrerá até 12 de Agosto.

O Governo prevê a persistência de temperaturas elevadas e de uma humidade opressiva nos próximos dias, com a temperatura aparente a rondar os 35 graus Celsius na maior parte do país.

Na terça-feira, o Presidente Yoon Suk Yeol instou as autoridades a adoptarem medidas para evitar mais vítimas, especialmente as pessoas que trabalham ao ar livre, os idosos e os que vivem em casas sem sistemas de ar condicionado adequados.

Perto do gabinete de Yoon, na quarta-feira, os trabalhadores da construção civil deram uma conferência de imprensa e apelaram a medidas concretas.

"Nas condições actuais, as mortes provocadas pelo calor dos trabalhadores da construção civil são "mortes esperadas"", declarou a Confederação Coreana dos Sindicatos num comunicado.

A frequência e intensidade crescentes das condições meteorológicas adversas são sintomáticas das alterações climáticas globais provocadas pelo homem, afirmam os especialistas na matéria, prevendo-se que as vagas de calor em grande parte do mundo persistam em Agosto.

A Coreia do Norte também está a lutar contra a implacável vaga de calor, prevendo-se que as temperaturas diárias mais elevadas rondem os 35 a 37 graus até quinta-feira, segundo a imprensa estatal.