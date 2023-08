Passe Ferroviário Nacional para comboios regionais entra em vigor

O novo Passe Ferroviário Nacional válido para todos os comboios regionais, no valor de 49 euros, entra esta terça-feira em vigor, na sequência de uma proposta do Livre acolhida no Orçamento do Estado para este ano.

O passe já está à venda desde 1 de Julho nas bilheteiras da CP – Comboios de Portugal e pode começar a ser utilizado a partir desta terça-feira nos serviços regionais a nível nacional, independentemente do ponto de partida ou destino, não sendo aplicável aos comboios inter-regionais e urbanos.

Em causa está a concretização de uma medida inscrita no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), na sequência de uma proposta do Livre.

O novo passe custa 49 euros, pode ser carregado mensalmente, como qualquer outro título deste género, e não acumula com outros descontos, esclareceu a CP.

Na sexta-feira, o porta-voz do Livre, Rui Tavares, anunciou que o partido vai propor no Orçamento do Estado para 2024 a ampliação do Passe Ferroviário Nacional a comboios inter-regionais, intercidades ou suburbanos.

“É uma medida pela coesão do país, é uma medida ecológica, mas é talvez acima de tudo uma medida anti-inflacionária: estas poupanças reflectem-se na carteira das famílias, dos portugueses”, defendeu Rui Tavares, numa acção na Estação Ferroviária de Lisboa-Santa Apolónia.