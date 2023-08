Habitação é prioridade do Bloco no OE2024: JMJ mostra que o investimento “é possível”

Apesar de o pacote Mais Habitação ainda agora ter sido aprovado no Parlamento, o Bloco de Esquerda (BE) já tem em vista apostar no tema da habitação no Orçamento do Estado para 2024, em Outubro. Em entrevista ao programa Toma Partido do PÚBLICO, duas das mais jovens dirigentes do BE, Leonor Rosas e Andreia Baptista, criticam os gastos públicos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e defendem que o evento que vai trazer o Papa a Portugal mostrou que "é possível" também investir na habitação.

