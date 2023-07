O possível, o desejável e o curioso caso do gambozino

A verdade é que, deem as voltas que quiserem, é cada vez mais difícil reconciliar o oportunismo irrefreável de Sanchéz com esse “desejável” que é o legado ideológico histórico da esquerda moderada.

Já quase tudo se disse e se escreveu sobre as eleições em Espanha, as suas causas, as suas consequências e os seus paralelismos com a situação portuguesa. Permito-me, ainda assim, abusar da vossa paciência e explorar um pouco mais o tema.