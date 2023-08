Terça na TV: O Bom, o Mau e o Vilão tomam a Decisão de Partir

Há também um dia dedicado à trilogia do primeiro Homem Aranha, Jornada Mundial da Juventude - Missa de Abertura, Aventuras à Flor da Pele: Sozinhos e Campeonato do Mundo Feminino.

CINEMA

O Bom, o Mau e o Vilão

Fox Movies, 15h23

Durante a guerra civil norte-americana, três homens andam em busca de uma caixa com 200 mil dólares roubados. Um deles, Setenza (o Mau/Lee Van Cleef), mata dois homens e um rapaz com o objectivo de localizar o dinheiro. Por outro lado, Joe (o Bom/Clint Eastwood) e Tuco (o Vilão/ Eli Wallach) são sócios na vigarice. Após um golpe fracassado, separam-se. Porém, voltam a cruzar-se e, quando Tuco se prepara para finalmente abandonar Joe no deserto, encontram um soldado moribundo que lhes estraga os planos. O soldado revela ao Vilão a localização dos 200 mil dólares: num cemitério. Porém, só ao Bom confessa em que campa se encontra o tesouro escondido. Os dois homens ficam assim obrigados a unir esforços mais uma vez e após várias aventuras e desventuras chegam ao cemitério, onde o Mau os espera. O Bom, o Mau e o Vilão é um clássico do aclamado realizador italiano Sergio Leone.

Homem-Aranha

AXN, 15h27

Para celebrar um dia dedicado ao Homem-Aranha, passa uma maratona dos três filmes originais de Sam Raimi, que deram origem a muito mais aparições do herói aranhiço, mas também a uma idade de ouro dos filmes de super-heróis. Foi em 2002 que, depois de Super-Homem, Batman e Hulk, também o Homem-Aranha, um dos mais lendários heróis da Marvel, passou dos quadradinhos da banda desenhada para o grande ecrã. Órfão desde muito cedo, Peter Parker (Tobey Maguire) foi criado em Queens, Nova Iorque, pela tia Mary e o tio Ben. Parker é um aluno aplicado e diverte-se com o colega e melhor amigo Harry Osborn. Tímido, passa também metade do dia a suspirar por Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Durante uma visita de estudo, em que Peter e os colegas assistem a uma demonstração científica com aranhas, Peter é mordido por um espécime que fora manipulado geneticamente. Pouco tempo depois, descobre que adquiriu estranhos poderes: tem a força, a agilidade e os sentidos aguçados de uma aranha! Quando um ladrão assassina o tio Ben, Parker transforma-se em Homem-Aranha e captura o delinquente. A partir daí, recordando uma frase do tio — "um grande poder implica uma grande responsabilidade" — o tímido adolescente resolve utilizar os seus poderes para combater o crime. Passam a seguir Homem-Aranha 2 (17h27) e Homem-Aranha 3 (19h34).

Decisão de Partir

TVCine Edition, 22h

Programação especial centrada em realizadores da Coreia do Sul que nos traz três dias com uma Tripla Viagem à Coreia. Começa hoje com Decisão de Partir, de Park Chan-wook​ (Oldboy, A Criada) que venceu o Prémio de Melhor Realização no Festival de Cannes. Neste thriller romântico, o detective Hae-Joon foi incumbido do caso de um alpinista encontrado morto no fundo de uma encosta em Busan, uma cidade costeira da Coreia do Sul. A morte parece ter sido acidental, mas há alguns indícios que deixam espaço para dúvidas. Seo-rae (Tang Wei), a jovem viúva da vítima, torna-se a principal suspeita. No decurso da investigação, Hae-Joon começa a sentir uma estranha atracção pela personalidade misteriosa e magnética de Seo-rae. E isso vai pôr em causa a necessária imparcialidade do detective e a sua capacidade de análise.

RELIGIÃO

Jornada Mundial da Juventude - Missa de Abertura

RTP1, 19h

Lisboa é o palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), neste encontro da juventude católica mundial, e a RTP dará cobertura ao evento (captando, produzindo e emitindo os acontecimentos para o mundo inteiro). Hoje, haverá a transmissão em directo da Missa de Abertura da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Mas a cobertura será feita nos vários canais e plataformas, incluindo o site e as aplicações de notícias, acompanhando todos os momentos da visita do Papa Francisco a Lisboa, com uma emissão especial em directo do Parque Eduardo VII nos dias 2, 3 e 4; a deslocação do Papa a Fátima no dia 5 e a vigília e acontecimentos de domingo, dia 6.

DOCUMENTÁRIO

Aventuras à Flor da Pele: Sozinhos

Discovery, 21h

Aventuras à Flor da Pele sempre teve como mote a vulnerabilidade e o isolamento, mas Aventuras à Flor da Pele: Sozinhos propõe desafios maiores do que antes imaginados. Sem roupa, num ambiente de sobrevivência brutal, expostos às intempéries. Mas agora, oito veteranos do programa vão testar as suas capacidades ao longo de 21 dias, seja numa selva infestada de vermes ou numa mata africana gelada.

DESPORTO

FIFA Campeonato do Mundo Feminino

RTP1, 07h51

O Mundial de Futebol Feminino decorre até 20 de Agosto na Austrália e Nova Zelândia. A nossa selecção nacional participa pela primeira vez e este é o último de três jogos de Portugal, na fase de grupos, que hoje defronta os Estados Unidos da América.