Super Bock em Stock 2023 já tem primeiros nomes: João Só, Will Butler e os Gilsons

O festival Super Bock em Stock, que entre 24 e 25 de Novembro irá ocupar vários espaços na avenida da Liberdade, em Lisboa, já tem os primeiros nomes anunciados nesta terça-feira pela promotora: o músico norte-americano Will Butler, os brasileiros Gilsons e o português João Só.

O multi-instrumentista Will Butler, co-fundador da banda Arcade Fire com o irmão, Win Butler, da qual se desligou no início deste ano após terem gravado We (o músico já não participou nos concertos da banda em Setembro de 2022, no Campo Pequeno, tendo sido substituído por Dan Boeckner, dos Wolf Parade​) irá trazer um novo projecto e estará a actuar com a banda Sister Squares, anunciou ainda a organização.

Descritos como "um dos mais recentes fenómenos da música popular brasileira", os Gilsons também estarão em Lisboa, sendo formados por um dos filhos e dois netos do músico brasileiro Gilberto Gil. Pra Gente Acordar, álbum que editaram em 2022, valeu-lhes uma nomeação para os Grammy Latinos.

Para o festival são ainda indicados três concertos de portugueses: o músico João Só, que se vai apresentar em palco com os Capitão Fausto, o luso-sueco Filipe Karlsson, que prepara o primeiro álbum, e a cantora e cineasta Ela Li, também ela a produzir o álbum de estreia.

Os locais dos concertos do Super Bock em Stock ainda não foram divulgados, mas em anos anteriores decorreram em espaços como o cinema São Jorge, o Teatro Tivoli, o Coliseu de Lisboa, a Sociedade de Geografia de Lisboa, Cineteatro Capitólio e Casa do Alentejo.