Gilberto Gil regressa a Portugal para dois concertos em Lisboa e Porto

O músico brasileiro Gilberto Gil vai voltar a Portugal para dois concertos, no âmbito da digressão Aquele Abraço, na qual vai estar acompanhado pelos filhos Bem e José, e pelo neto João, anunciou a promotora esta segunda-feira.

O primeiro concerto acontece no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 30 de Outubro, seguindo-se o Coliseu do Porto, no dia 2 de Novembro, de acordo com comunicado da promotora IM.par.

"No dia em que comemora 81 anos, Gilberto Gil anuncia Aquele Abraço Tour, a celebração de uma carreira de 60 anos, dos quais 50 de digressões mundiais, que começaram em 1971. Neste Outono de 2023, acompanhado pelos seus filhos Bem e José, e pelo neto João, Gilberto Gil fará uma homenagem aos teatros de maior prestígio da Europa. Salas que lhe deram palco para apresentar a sua música e a diversidade da cultura brasileira", pode ler-se no comunicado.

A promotora destacou que o músico vai apresentar "as canções de maior sucesso da sua longa carreira".

Nascido em 1942, em Salvador da Bahia, no Brasil, Gilberto Gil começou a carreira musical na década de 1950 a tocar acordeão, "inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som da rádio e pelas procissões à porta de casa no interior da Bahia, até que surge João Gilberto, a bossa nova, e também Dorival Caymmi, com as suas canções imbuídas de praia e do mundo litoral".

"Desde cedo retrata o Brasil nas suas canções e a sua musicalidade vai ganhando formas rítmicas e melódicas muito pessoais. Depois veio o encontro com Caetano Veloso e o nascimento do Tropicalismo, movimento libertário que enfrenta a ditadura com as suas atitudes e criações artísticas, levando ao exílio de ambos em Londres", como recordou a promotora sobre o músico que lançou quase 60 discos, conquistando nove Grammys.

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2021, foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa vão dos 20 aos 85 euros, enquanto no Porto oscilam entre os 20 e os 70 euros.