A animada noite de Lisboa e o Super Bock em Stock a serpentear entre ela

As barracas de madeira ainda estavam iluminadas de luzes brilhantes e da azáfama dos turistas e locais atraídos pela feira de Natal no Rossio, ou melhor, pelo “Rossio Christmas Market”, como líamos nos cartazes ali afixados. O fumo que trazia com ele o cheiro a castanha assada levantava-se dos fogareiros e espalhava-se pelos Restauradores, enquanto os carros continuavam a acumular-se nos semáforos da Avenida da Liberdade onde já luzem as iluminações de Natal.