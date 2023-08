Ruy Castro estará no Encontro de Leituras de Agosto

Na terça-feira, 8 de Agosto, o livro A Vida Por Escrito - Ciência e Arte da Biografia (ed. Tinta-da-China) estará em discussão no clube de leitura do PÚBLICO e Folha de S. Paulo.

“Há muitos brasileiros à espera de uma biografia — que eu gostaria de escrever. Como nunca haverá tempo para tanto, o jeito é formar biógrafos para que eles as escrevam — e eu as possa ler. A eles, biógrafos presentes e futuros, é dedicado este livro”, escreve Ruy Castro em A Vida Por Escrito – Ciência e Arte da Biografia, a obra que estará em discussão no próximo Encontro de Leituras.

A Vida Por Escrito — Ciência e Arte da Biografia Autoria: Ruy Castro

Editora: Tinta-da-China

200 págs., 16,90€

O escritor, jornalista e biógrafo brasileiro nasceu em Minas Gerais, em 1948, mas todas as suas obras têm como cenário o Rio de Janeiro, a cidade onde vive no Brasil. Ruy Castro é o convidado do clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo neste mês. A sessão acontece no dia 8 de Agosto, às 22h em Lisboa (18h em Brasília), no Zoom, como habitualmente, e é aberta a todos os que queiram participar. A ID é a 820 7497 2849 e a senha de acesso 538972. Aqui fica o link.

Colunista da Folha de S. Paulo, Ruy Castro ocupa a cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras e é autor de obras icónicas como O Anjo Pornográfico (biografia do escritor e dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues); Estrela Solitária (biografia do jogador de futebol brasileiro Garrincha) e Carmen (biografia da luso-brasileira Carmen Miranda). Da sua obra fazem parte também reconstituições históricas como Chega de Saudade, onde conta “a história e as histórias da Bossa Nova e da vida boémia e cultural carioca da época” ou Ela é Carioca, “uma enciclopédia carioca com minibiografias de homens e mulheres fascinantes que marcaram Ipanema e a cultura brasileira de 1910 a 1970”.

A sua obra mais recente, A Vida Por Escrito – Ciência e Arte da Biografia foi editada no Brasil em Dezembro de 2022, pela Companhia das Letras, e saiu em Portugal em Maio deste ano pela Tinta-da-china. Nela, à medida que Ruy Castro vai ensinando as técnicas para uma boa biografia, vai também partilhando com os leitores muitas das histórias em torno da escrita dos seus livros e vai desvendando o seu método de trabalho, as dificuldades que encontrou, o que aprendeu com os erros, os doze truques para se fazer uma boa entrevista, quando se deve usar o gravador ou só o bloco de apontamentos (as descrições dos telefonemas com João Gilberto são cativantes), e explicando, por exemplo, porque nunca aceitou fazer uma biografia autorizada: “o nome parece inocente, mas uma biografia autorizada é uma camisa de força para o biógrafo.”

Há já mais de dois anos que o Encontro de Leituras junta uma vez por mês leitores de língua portuguesa e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. Esta sessão vai ser moderada pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista brasileiro Walter Porto, editor de Livros da Folha de S. Paulo.

Os melhores momentos de cada sessão podem ser ouvidos no podcast Encontro de Leituras.

